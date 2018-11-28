На базе Ка-52 создадут сверхскоростной вертолет

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Сотрудники ОКБ Камова готовы приступить к работе над скоростным вертолетом, который планируется создать на базе Ка-52. Об этом прессе сообщил Кирилл Сыпало, гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского.

Специалисты конструкторского бюро холдинга "Вертолеты России", по словам Сыпало, будут работать по т.н. "третьему направлению", предусматривающему создание перспективного вертолета с качественно новой аэродинамикой. Винтокрылую машину построят на базе боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Согласно уточненным данным, опубликованным в открытых источниках, Минобороны РФ рассмотрит три проекта скоростного вертолета. Требования, предъявляемые к машине, довольно высокие — сверхскоростной боевой вертолет должен развивать скорость 450 км/ч и более. При этом, схема размещения несущего винта должна быть классической.

Павел Щавелев, начальник НИУ бортового радиоэлектронного оборудования ЦНИИ ВВС, заявил в начале текущего года, что концепция скоростного боевого вертолета может получить реализацию в виде полностью беспилотной винтокрылой машины, созданной на базе "Аллигатора".