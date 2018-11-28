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Американские военные испытали автономную группу дронов

Вторник, 27 Ноября 2018 13:49
Американские военные испытали автономную группу дронов Фото из открытых источников

Специалисты Агентства перспективных оборонных разработок Пентагона испытали технологию, позволяющую группе беспилотных летательных аппаратов продолжать выполнять боевое задание даже в случае потери связи с оператором. По данным издания Flightglobal, испытание новейшей технологии DARPA осуществлялось на полигоне, расположенном в Аризоне.

 

Рабочая технология, наделяющая группу боевых беспилотников способностью действовать самостоятельно — это очень ценная для военных технология, т.к. она выводит применение БПЛА на новый уровень качества.

 

Системы для управления группами беспилотников разрабатываются по всему миру, однако у большинства подобных проектов есть серьезный недостаток — если группа БПЛА теряет связь с оператором (например, в результате применения систем радиоэлектронной борьбы), то становится практически бесполезной.

 

Инженеры DARPA сумели создать систему, которой не страшна потеря связи — если группа дронов теряет связь с базой, то переходит в автономный режим и действует согласно заранее составленной программе, то есть, например, уничтожает цель самостоятельно, а затем возвращается назад.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости дроны
 

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