Американские военные испытали автономную группу дронов

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Специалисты Агентства перспективных оборонных разработок Пентагона испытали технологию, позволяющую группе беспилотных летательных аппаратов продолжать выполнять боевое задание даже в случае потери связи с оператором. По данным издания Flightglobal, испытание новейшей технологии DARPA осуществлялось на полигоне, расположенном в Аризоне.

Рабочая технология, наделяющая группу боевых беспилотников способностью действовать самостоятельно — это очень ценная для военных технология, т.к. она выводит применение БПЛА на новый уровень качества.

Системы для управления группами беспилотников разрабатываются по всему миру, однако у большинства подобных проектов есть серьезный недостаток — если группа БПЛА теряет связь с оператором (например, в результате применения систем радиоэлектронной борьбы), то становится практически бесполезной.

Инженеры DARPA сумели создать систему, которой не страшна потеря связи — если группа дронов теряет связь с базой, то переходит в автономный режим и действует согласно заранее составленной программе, то есть, например, уничтожает цель самостоятельно, а затем возвращается назад.