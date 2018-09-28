Путин подписал указ о призыве в армию осенью 132,5 тысяч новобранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре - декабре 2018 года 132,5 тысячи граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.
Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет <...> в количестве 132 500 человек", - говорится в указе.
Документом также предписано "осуществить <...> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".
В марте текущего года указом президента на военную службу были призваны 128 тыс. человек.
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