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Нужно больше военных баз: США решили укрепить свои позиции в Аргентине

Понедельник, 23 Июля 2018 10:44
Нужно больше военных баз: США решили укрепить свои позиции в Аргентине Фото из открытых источников

Международная политика Соединенных Штатов уже многие годы заключается в том, чтобы распространить свое непосредственное влияние на многие государства в тех или иных регионах. Сейчас их выбор пал на Аргентину. Именно здесь, в Южной Америке, будут расположены новые военные базы США. Конечно же, Белый дом утверждает, что такие действия производятся лишь с целью защитить государство и помочь в трудную минуту его жителям. Но, видимо, даже в самой Аргентине далеко не все верят в светлые побуждения штатов.

 

История взаимоотношений Аргентины и США достаточно поучительна для других государств, которые верят в чистые помыслы американского правительства. На протяжении многих лет Белый дом не прекращал попыток усилить здесь свое военное влияние, однако при предыдущем правительстве (Нестора и Кристины Киршнер) это было абсолютно невозможно. Семейство Киршнеров на протяжении всего времени своего правления нередко критиковали США за их агрессивную политику в Южной Америке, а также призывали другие государства материка к закрытию американских баз на своей территории.

 

Именно столь негативные взгляды на действия Белого дома и привели к тому, что в Аргентине был спровоцирован дефолт, а в кресло президента сел лояльный к Соединенным Штатам Маурисио Макри. И в этот момент мечты США по деятельности в Аргентине «внезапно» начинают сбываться. Дальше все начинает идти по уже давно накатанной схеме. Государство начинает активно сотрудничать с МВФ, а также легко соглашается на распространение в своих землях американских баз.

 

Конечно же, столь разительное изменение в политике страны не могли не заметить в Аргентине. Кроме того, отдельные международные издания еще в 2016-2017 годах писали, к чему приведет такая лояльность. В первую очередь, стоит отметить, что политика Макри привела к ухудшению экономического климата в стране. Недальновидность нового правительства стала причиной девальвации государственной валюты и стремительному скачку инфляции. А это, в свою очередь, приводит к недовольству граждан.

 

Международная политика Аргентины также кардинально изменилась. Совершенно случайно государство начинает находить себе врагов, которые чрезвычайно совпадают с оппонентами США. Примером тому является давление на Венесуэлу, вместе с которой Аргентина состоит в одном торговом союзе. Не трудно догадаться, что агрессивные высказывания в отношении своих экономических партнеров может довести Аргентину до еще одного экономического падения.

 

Но неужели Аргентина важна для Соединенных Штатов лишь в качестве одного из механизмов влияния на регион? Предполагается, что это лишь дополнительный бонус, а наибольший интерес для США представляют полезные ископаемые в виде сланцевого газа, которым богат регион, выбранный под дислокацию войск. Но вот только, как эти действия скажутся на аргентинских жителях не ясно. Ведь, получается, что нынешнее правительство полностью отдало интересы страны в руки Белого дома и готово выполнить любые его требования.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Армия   Теги военные базы США Аргентина
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