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Государственная служба экспортного контроля Украины опубликовала официальную статистику за 2017 год относительно экспорта вооружений с Украины в другие страны.

На фоне куцего экспорта, обращает на себя внимание массовая закупка американцами стрелкового оружия и противотанковых средств. С учетом того, что Украина массово не производит новые образцы оружия, речь идет скорее всего о запасах со складов длительного хранения, большая часть которых имеет еще советское происхождение.

С учетом того, что в Восточной Европе США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в ходе войны в Сирии массово скупали старую советскую бронетехнику, стрелковое оружие и ПТРК, можно с большой долей вероятности предоложить, что в этой статистике отражены закупки для нужд войны на Ближнем Востоке. Указанное кол-во стрелкового оружия и противотанковых средств вполне достаточно для оснащения трех легких бригад, которые были достаточно стандартны для Сирийской Свободной Армии или Новой Сирийской Армии. Последнюю США как раз в 2016-2017 году и вооружали, преимущественно советским оружием, которое лидирует на рынке б/у вооружений для стран третьего мира по соотношению цена/качество.

Украина как ряд стран Восточной Европы, является одним из логистических хабов, через которые на Ближний Восток прокачивалось оружие для нужд анти-асадовских сил в Сирии. Выгоды использования Украины очевидны - независимая пресса фактически отсутствует, политический режим полностью контролируемый, сферой торговли оружием занимаются замазанные в криминале и коррупции персонажи вроде Пашинского.

После смены режима на Украине, можно ожидать, что те или иные документы относительно поставок вооружений на Ближний Восток и роли киевской хунты в этом вопросе еще всплывут, как в свое время всплыли документы о тайных поставках оружия в Грузию, включая системы ПВО.

Colonel Cassad