Активизация в США: почему резко выросло количество специальных американских операций

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Обзор Global Research o росте численности спецподразделений США и расширении географии их использования в качестве одного из основных инструментов продвижения американских интересов.

Глобальный рост сил специальных операций США

В начале прошлого месяца, на небольшом военном посту возле опустошенного города Джамааме в Сомали произошла стрельба из автоматического оружия и обстрел из минометов.. Когда нападение закончилось, один сомалийский солдат был ранен - и если бы он не был в числе других жертв, вы бы никогда не услышали об этом.

Однако, американские коммандос также действовали из этого форпоста, и четверо из них были ранены, три из них были достаточно быстро эвакуированы для дальнейшей медицинской помощи. Был убит старший сержант Александр Конрад из спецназа армии США (также известен как «Зеленые береты») .

Если история звучит смутно знакомой - борьба американских коммандос в африканских войнах, в которых Америка не участвует, то это вполне обычное дело. В декабре прошлого года «Зеленые береты», действующие вместе с местными силами в Нигере, убили 11 боевиков ИГИЛ* в результате перестрелки. Двумя месяцами ранее, в октябре, засада ИГИЛ в той же стране, об операциях в которой знало очень мало американцев (включая членов Конгресса ) и которые даже не знали что спецслужбы США там размещены, оставили четырех американских солдат мертвыми - среди них зеленые береты. (Сначала военные описали эту миссию как предоставление «консультаций и помощи» местным силам, а затем как "разведывательный патруль в рамках более широкого« тренинга, консультирования и оказания помощи", прежде чем он был наконец разоблачен как операция по убийству или захвату .)

В мае прошлого года один специалист ВМФ был убит, а два других сотрудника ВМФ США были ранены в результате рейда в Сомали. Пентагон описывает их миссию как "советы, помощь и сопровождение". И месяцем ранее американский коммандос, как сообщается, был убит членами ЛРА, жестокой милиции, которая десятилетиями терроризировала части Центральной Африки.

Как Нью - Йорк Таймс отметила в марте, было по крайней мере 10 других ранее неучтенные нападений на американских солдат в Западной Африке между 2015 и 2017. Немного удивительно , так как, по крайней мере , еще пять лет назад в Политико сообщалось , зеленые береты, морские котики и другие коммандос, действующие под малопонятым юридическим органом, известным как Section 127, участвовали в боевых рейдах разведки и «прямого действия» с африканскими спецназами и в Сомали, Камеруне, Кении, Ливии, Мали, Мавритании, Нигере и Тунисе.

Ничто из этого не должно удивлять, поскольку в Африке и на всей остальной части планеты американские силы специального назначения (СОФ) регулярно занимаются широким набором миссий, включая специальные разведывательные и мелкомасштабные наступательные действия, нетрадиционные способы ведения войны, борьбу с терроризмом, спасение заложников и помощь в области безопасности (т. е. организация, обучение, оснащение и консультирование иностранных войск). И каждый день, почти везде, американские коммандос участвуют в различных видах обучения.

Если они не кончаются катастрофой , большинство миссий остаются в тени, неизвестной всем, кроме нескольких американцев. И еще в прошлом году американские коммандос были развернуты в 149 странах - около 75% наций на планете. В первом полугодии, согласно данным, предоставленным TomDispatch американским командованием специальных операций (USSOCOM или SOCOM), самые элитные войска Америки уже выполнили миссии в 133 странах. Это почти такое же количество развертываний, что и в последний год администрации Обамы, и более чем вдвое больше, чем в последние дни Белого дома Джорджа У. Буша.

«USSOCOM играет неотъемлемую роль в противодействии сегодняшним угрозам нашей нации, защите американского народа, обеспечению нашей родины и поддержанию благоприятных региональных балансов власти» , - сказал генерал Реймонд Томас, глава командования специальных операций США, членам Комитет по вооруженным силам в начале этого года. «Однако, поскольку мы фокусируемся на сегодняшних операциях, мы должны быть в равной степени сосредоточены на необходимой будущей трансформации. SOF должен адаптировать, развивать, приобретать и создавать новые возможности в интересах продолжения быть уникальной, мобильной и гибкой частью Вооруженных сил завтрашнего дня».

С 11 сентября 2001 года силы спецподразделений действительно находились в состоянии трансформации. В последующие годы они все время возрастали - от их бюджета до их размера, от их темпов операций, до географического охвата их миссий. Например, в 2001 году, еженедельно в США было развернуто в среднем 2,900 коммандос. По данным пресс-секретаря SOCOM Кена Макгроу, это число возросло до 8300 человек, В то же время число «санкционированных военных позиций» - военнослужащих, резервистов и национальных гвардейцев, входящих в состав SOCOM, выросло с 42 800 человек в 2001 году до 63 500 сегодня. В то время как каждая из ветвей военной службы - так называемые материнские службы - обеспечивает финансирование, в том числе оплату, льготы и некоторое оборудование для своих элитных сил, «Специальное финансирование, предназначенное для конкретных операций», в размере 3,1 млрд. Долл. США в 2001 году, теперь составляет 12,3 млрд. Долл. США , (Армия, ВМС, ВВС и Корпус морской пехоты также обеспечивают свои специальные подразделения операций примерно на 8 миллиардов долларов в год).

Все это означает, что в любой день в примерно 90 странах развернуто более 8000 исключительно хорошо оборудованных и хорошо финансируемых специальных операторов из команды, насчитывающей около 70 000 человек активного персонала, резервистов и национальных гвардейцев, а также гражданских лиц . Большинство из этих войск - «Зеленые береты», «Рейнджеры» или другие сотрудники спецслужб армии. По словам генерала-лейтенанта Кеннета Тово , начальника командования специальных операций армии США до его выхода на пенсию в прошлом месяце, эта ветвь обеспечивает более 51% всех сил специального назначения и составляет более 60% их заморских объектов. В любой день, только армейские элитные солдаты работают примерно в 70 странах.

В феврале, например, армейские рейнджеры провели несколько недель обучения зимней войне в Германии, в то время как «Зеленые береты» занимались миссиями снегоходов в Швеции. В апреле «Зеленые береты» приняли участие в ежегодных многонациональных тренингах сил специального назначения «Флинтлок», проведенных в Нигере, Буркина-Фасо и Сенегале, в том числе среди жителей Нигерии, Буркина-Фасо, Мали, Польши, Испании и Португалии. В то время как большинство миссий включают в себя подготовку, обучение или военные игры, солдаты спецназа также регулярно участвуют в боевых действиях в обширных зонах глобальной войны, которую ведет Америка. Через месяц после Флинтлока, например, «Зеленые береты» сопровождали местных коммандос в ночном воздушном нападении в провинции Нангархар, Афганистан, в ходе которого, как сообщается, был ликвидирован оперативник ИГИЛ. В мае прошла церемония награждения для членов 2-го батальона, 10-й группы специальных сил, которая только что вернулась из Афганистана после 6 месяцев службы, консультируя и помогая афганским коммандос, которая оставила некоторые указания на те виды миссий, которые проводятся в этой стране. Эти «зеленые береты» получили более 60 наград за доблесть - в том числе 20 бронзовых звездных медалей и четыре медали Серебряной звезды (третья по значению боевая награда).

Со стороны, военно-морского флота, в соответствии с заявлениями контр-адмирала Тима Шимански (начальник Военно-морского специального боевого командования), имеется около 1000 морских котиков или другого персонала , развернутых в более чем 35 странах мира каждый день. В феврале военно-морские силы спецподразделения и солдаты командования авиации специального назначения армии провели обучение на борту французского десантного корабля в Аравийском заливе. В том же месяце военно-морские силы SEAL присоединились к высокопоставленным сотрудникам ВВС США вместе с инструкторами Royal Thai Naval Special Warfare во время Cobra Gold, ежегодного мероприятия в Таиланде.

Войска из морской пехоты США сил командования специальных операций, или MARSOC , развернуты в первую очередь на Ближнем Востоке, в Африке, а также в индо-тихоокеанском регионе с полугодичной ротацией. В любое время, в среднем, около 400 специалистов участвуют в миссиях в 18 странах.

Air Force Special Operations Command, которое имеет 19500 активного состава, резерва и гражданского персонала, проведено 78 совместных учений и мероприятий со странами-партнерами в 2017 году, по словам генерал-лейтенанта Маршалла Уэбба , начальника командования специальных операций военно-воздушных сил. В феврале, например, коммандос ВВС проводил арктическую подготовку - лыжные маневры и операции по свободному падению в Швеции, но такие учебные миссии являются лишь частью истории. Например, специальные операторы ВВС были недавно развернуты для оказания помощи попыткам спасти 12 мальчиков и их тренера по футболу, пойманных глубоко внутри пещеры в Таиланде. Военно-воздушные силы также имеют три специальных специальных боевых крыла, назначенных Командованию специальных операций ВВС, включая 24-е специальное крыло специальных операций, "особое тактические подразделение" , которое объединяет воздушные и наземные войска для задач связанных с точными ударами и спасением персонала. При смене командования в марте было отмечено, что за последние два года его персонал провел почти 2900 боевых миссий.

В течение многих лет спецслужбы США находились в состоянии, казалось бы, безудержного расширения. Нигде это не было более очевидным, чем в Африке. В 2006 году на этом континенте действовало всего 1% всех американских спецназовцев, развернутых за рубежом. К 2016 году это число подскочило выше 17%. К тому времени в Африке было задействовано специальное подразделение, посвященное Африке - 1700 специальных операторов, развернутых в 20 странах, больше, чем где-либо еще, кроме Ближнего Востока.

Однако недавно « Нью-Йорк таймс» сообщила, что «радикальный обзор Пентагоном» специальных миссий на этом континенте может вскоре привести к резкому сокращению числа действующих там коммандос. («Мы не комментируем, какие задачи секретарь обороны или председатель Объединенного комитета начальников штабов могут или не могли дать USSOCOM», - сказал мне представитель пресс-службы Кен Макгроу, когда я спросил об этом обзоре.) По-видимому, американское командование в Африке было поставлено перед необходимостью рассмотреть вопрос о том, какое влияние окажет сокращение численности коммандос на 25% в течение 18 месяцев и 50% в течение трех лет на его миссии по борьбе с терроризмом. В конце концов, останется около 700 элитных войск - примерно столько же, сколько было размещено в Африке в 2014 году.

Вслед за октябрьской неудачей 2017 года в Нигере, где погибли 4 американца и очевидными приказами командующего по операциям специального назначения США в Африке, чтобы его коммандос «планировал миссии без вмешательства в прямое сражение», ряд экспертов предположили, что такой обзор свидетельствует о переоценке военного участия на континенте. Предложенные сокращения также, похоже, соответствовали последней национальной стратегии обороны Пентагона, в которой подчеркивался предстоящий переход от акцента на контртерроризм к угрозам таких конкурентов, как Россия и Китай.

«Мы продолжим преследование кампании против террористов, - заявил в январе министр обороны Джеймс Маттис , - но великая энергетическая конкуренция, а не терроризм, теперь является основным направлением национальной безопасности США».

Широкий спектр аналитиков подвергал сомнению или критике предлагаемое сокращение войск. Му Сяомин из Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая сравнил такое сокращение элитных сил США с сокращением численности войск США в Афганистане при администрации Обамы в 2014 году и отметил возможность «возвращения терроризма в Африку». Бывший глава американских коммандос на континенте, Дональд Болдук озвучил эти же страхи. «Без присутствия, которое у нас есть сейчас, - сказал он "Голосу Америки" , - мы с течением времени будем наблюдать рост эффективности экстремистских организаций, и мы потеряем доверие в этой регионе и дестабилизируем его в долгосрочной перспективе."

Дэвид Мейер , аналитик по вопросам безопасности, базирующийся в Амстердаме, сокрушался, что, поскольку Африка растет в геостратегической важности, то Китай укрепляет свои связи там, «Ирония в том, что Вашингтон намерен сократить свое минимальное участие на континенте».

Однако это вряд ли является предрешенным. В течение многих лет, члены SOCOM, а также их сторонники в Конгрессе , в аналитических центрах и в других местах , громко жаловались на попытки ограничения темпов роста элитных войск Америки и рост нагрузки на них.

«Большинство единиц SOF используются в рамках их устойчивых возможностей», - сказал генерал Томас, глава SOCOM, членам конгресса прошлой весной. «Несмотря на растущий спрос на SOF, мы должны уделять первоочередное внимание рассмотрению этих требований, поскольку мы сталкиваемся с быстро меняющейся средой безопасности».

Учитывая, какое влияние оказывает компания SOCOM, такие непрекращающиеся схватки наверняка приведут к изменениям в политике.

В прошлом году, по сути, министр обороны Маттис отметил, что линии между силами спецслужб США и обычными войсками размываются и что последний, скорее всего, возьмет на себя миссии, ранее захваченные коммандос, особенно в Африке.

«Таким образом, силы общего назначения могут выполнять большую работу, которую вы видите, и, по сути выполняют ее сейчас, - сказал он . «В целом, например, в За Сахеле [на северо-западе Африки], многие из тех сил, поддерживающих усилия Франции, не являются специальными силами. Поэтому мы продолжим расширять силы общего назначения там, где это уместно. Я бы ... ожидал большего их использования ».

Ранее в этом году Оуэн Уэст, помощник министра обороны по особым операциям и конфликтам с низкой интенсивностью, ссылался на комментарии Мэттиса, сообщая членам Комитета по вооруженным силам Дома о «необходимости смотреть на линию, которая отделяет обычные оперативные силы от SOF и стремиться более активно использовать «общие возможности» наших специальных и обычных сил». Он особо ометил бригады по оказанию помощи в области безопасности в армии, недавно созданные для проведения миссий по оказанию различных обеспечивающих мероприятий. Этой весной, сенатор от Оклахомы Джеймс Инхофе, старший член Комитета по вооруженным силам Сената, рекомендовал, чтобы одно из этих подразделений было посвящено Африке.

За использование таких частей именно таким образом выступает и сенатор от Айоваы Джони Эрнст , ветеран войны в Ираке и член Комитета по вооруженным силам. В конце прошлого года, пресс - секретарь Ли Клаффи , сказал TomDispatch, что сенатор полагает, что «вместо такой сильной зависимости от спецназа мы должны также привлекать наши обычные силы к тому, чтобы, при необходимости, выполнять миссии, а также переводить операции совместно с боеспособными местными силами». Скорее всего, американские коммандос будет продолжать выполнять тайные операции в рамках Section 127 в виде рейдов наряду с местными силами по всему африканскому континенту, оставляя более обычную подготовку и консультационные задачи обычным войскам. Другими словами, количество коммандос в Африке может быть сокращено, но общее число американских войск может остаться прежним, с сохранением тайных операций продолжающихся в нынешнем темпе.

Во всяком случае, спецподразделения США, скорее всего, будут расширяться, а не сокращаться в следующем году. Бюджетный запрос SOCOM в 2019 году требует добавить около 1000 сотрудников с доведением общего числа до 71 000 человек.. В апреле на заседании подкомитета Сената по новым угрозам и возможностям под председательством Эрнста сенатор из Нью-Мексико Мартин Генрих отметил, что SOCOM в ближайшие годы будет «расти примерно на 2000 человек». Команда также готова сделать 2018 еще одним историческим годом в глобальном масштабе. Если к концу финансового года специальные подразделения Вашингтона развернутся еще в 17 странах, они превысят рекордный показатель прошлого года.

«USSOCOM продолжает набирать, оценивать и выбирать самое лучшее. Затем мы тренируем и даем возможность нашим товарищам по команде решать самые сложные проблемы национальной безопасности », - заявил в начале этого года Подкомитету Сената по новым угрозам и возможностям командующий SOCOM генерал Томас .

Почему «зеленые береты» и "морские котики" необходимы в решении проблем национальной безопасности и стратегических вопросах, которые должны решаться политиками - это вопрос, который давно остался без ответа. Это может быть одной из причин того, что с тех пор, как «Зеленые береты» "освободили" Афганистан в 2001 году, Соединенные Штаты продолжают там воевать, и, с годами, прошли множество других фронтов, включая Камерун, Ирак, Кению , Ливию, Мавританию, Мали, Нигер, Филиппины, Сомали, Сирию, Тунис и Йемен.

"Творчество, инициативность и дух людей, составляющих Силы специальных операций, нельзя переоценить. Они являются нашим самым большим преимуществом," - сказал Томас. И вполне вероятно, что такие активы будут расти в 2019 году.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Colonel Cassad