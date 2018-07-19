Министерство обороны показало видео с подготовкой к работе боевого лазера "Пересвет"

Фото из открытых источников

Новейший российский боевой лазерный комплекс "Пересвет" стал чуть менее секретным — на странице Министерства обороны РФ в социальной сети "ВКонтакте" появился видеоролик (смотрите видео ниже), изображающий процесс подготовки лазера к работе.

Видео, длящееся менее одной минуты, показывает, как из гаража выдвигаются грузовые автомобили "Камаз" с прицепами и двигаются по лесистой местности, а затем их экипажи приступают к "выполнению боевой задачи".

Операторы боевого лазера занимают свои рабочие места и начинают процедуру разворачивания оптико-электронного комплекса. Выглядит все это практически как кадры из какого-нибудь фантастического фильма, но нет, теперь боевые лазеры представляют собой элемент обыкновенной реальности. Известно, что перспективные комплексы "Пересвет" уже поступили на вооружение в войска и были развернуты в местах постоянной дислокации.

Большая часть сведений о лазерном комплексе "Пересвет" все еще засекречена, так что никто точно не знает, какие боевые задачи он способен выполнять.

Специалисты, проанализировавшие все доступные данные, считают, что "Пересвет" может бороться с воздушными судами и крылатыми ракетами вероятного противника.