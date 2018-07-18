Среда 18 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал»

Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал»

Среда, 18 Июля 2018 08:08
Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал» Фото из открытых источников

Дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал» примерно в три раза выше, чем у ее сухопутного прототипа — ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом сообщил источник в военной сфере.

 

По его словам, «Кинжал», установленный на истребитель МиГ-31К, может поражать цель на расстоянии около 1,5 тысячи километров. Таким же этот показатель будет в случае запуска ракеты с бомбардировщика Ту-22М3, добавил собеседник СМИ.

 

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский связал это преимущество не с какими-либо техническими доработками, а с законами физики, пишет Лента.ру.

 

«Энергетика баллистической ракеты, запускаемой с земли, расходуется на преодоление силы земного притяжения, в то время как авиационной ракете не нужно ее преодолевать и тратить энергию на разгон по горизонтали — ей вообще не нужно разгоняться, так как сам самолет во время пуска летит на сверхзвуке», — объяснил он.

 

Причиной разработки «Кинжала» Мураховский назвал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который не позволяет создавать оружие наземного базирования с такой дальностью поражения. Он был подписан в 1988 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

 

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, это модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги ракета Оружие
Главное за сутки
Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал» Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал» Дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал» примерно в три раза выше, чем у ее сухопутного прототипа — ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом сообщил источник в военной сфере. По его словам,…
Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе минфина…
Госдума приняла проект о создании военных учебных центров при вузах Госдума приняла проект о создании военных учебных центров при вузах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах. После внесения инициативы 5 июня некоторые СМИ выступили с утверждениями,…
Читайте также
Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Российская ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания, передает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. По данным телеканала, новейшие…
Опубликовано первое изображение европейского истребителя 5-го поколения Опубликовано первое изображение европейского истребителя 5-го поколения Французская авиастроительная компания Dassault Aviation продемонстрировала изображение первого европейского истребителя 5-го поколения. Общий вид новейшей боевой машины показан в завершении видео (смотрите ниже), опубликованного на YouTube. Истребитель пятого поколения, разрабатываемый…
Сергей Исаков: откуда берутся сомнительные «эксперты»? Сергей Исаков: откуда берутся сомнительные «эксперты»? На прошлой неделе либеральный телеканал «Дождь» выпустил репортаж о российских добровольцах, воевавших с террористами в Сирии, ставя перед собой одновременно две цели: дискредитировать их деятельность и прорекламировать ЧОП сомнительного «эксперта»…
Тема дня
Встреча Путина и Трампа – начало «газовой войны» за Европу? Встреча Путина и Трампа – начало «газовой войны» за Европу?

Пока в Киеве меняли подгузники,  в ужасе ожидая что на встрече в Хельсинки президент США Дональд Тра...

Фото
Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет

Национальный парк Карлсбадские пещеры был создан с целью сохранения Карлсбадской пещеры и других мно...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?

Еще »
Самые популярные материалы
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Infox.sg
24СМИ
Finam.ru
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.