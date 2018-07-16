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Украинские "конструкторы" изобрели гранатомёт образца 1963 года

Понедельник, 16 Июля 2018 13:19
Украинские &quot;конструкторы&quot; изобрели гранатомёт образца 1963 года Украинские "конструкторы" изобрели гранатомёт образца 1963 года

Украинские оружейники продолжают веселить нас «изобретением» различных «вундерваффе», призванных переломить ход войны на Донбассе в пользу ВСУ. На этот раз «отличилась» компания «Рубин-2017». Она «изобрела»… советский гранатомёт образца 1963 года.

 

Украинские разработчики в свойственной им манере отчитались об успешных испытаниях станкового противотанкового гранатомёта «Ланцея», которые прошли на полигоне в Днепропетровской области.

 

Как изобрести новый гранатомёт? Нужно взять советский СПГ-9 «Копьё», принятый на вооружение в 1963 году, перевести название на латынь, чтобы получилось «Ланцея», а ещё… прикрутить дверную фурнитуру. После чего отрапортовать об успешных испытаниях, вызвав взрывы хохота в соцсетях.

 

Потерь нет. Впрочем, это лишь пока. Помнится, когда «изобретали» 12-миллиметровый миномёт «Молот», который на самом деле – кривая калька с советского 2Б11, сделанного в 1979, так поначалу потерь тоже не было.

 

Однако теперь даже в прилизанном «патриотами» украинском сегменте «Википедии» перечислен целый ряд инцидентов с «Молотом», стоивших жизней украинским военным.

 

Полагаю, то же самое ждёт и «Ланцею». В лучшем случае украинская «новинка» попросту не будет стрелять. В худшем (для «патриотов») – начнёт убивать тех, кто попытается её использовать.

 

Проблема украинского вооружения не является единичной, она системная. Это подтверждает и июньская неудача команды Незалежной на «танковом биатлоне» НАТО. Напомню, там три из четырёх танков Т-84 «Оплот» попросту не смогли выстрелить из-за отказов механизмов заряжания. Жалобы капитана ВСУ Романа Багаева тогда разлетелись по всем СМИ.

 

«Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трёх снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась, пришлось дозаряжать вручную».

 

Причины очевидны: талантливые конструкторы давно сбежали из Украины в Россию. А оставшиеся отличаются лишь повышенной свидомостью и ещё более высокой готовностью осваивать любые выделенные средства. Результат – неспособные стрелять «Молоты» и «Оплоты». И знаете что? Это очень хорошо. Потому что оружие, «изобретённое» такими «гениями», не будет стрелять по жителям Донбасса.

 

Ну, а о том, что Запад тоже будет продавать Украине втридорога разный металлолом вроде «Джавелинов» с неработающими двигателями, мы с вами говорили раньше.

 

Руслан Осташко

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Армия  
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