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На прошлой неделе либеральный телеканал «Дождь» выпустил репортаж о российских добровольцах, воевавших с террористами в Сирии, ставя перед собой одновременно две цели: дискредитировать их деятельность и прорекламировать ЧОП сомнительного «эксперта» Исакова.

Пытаясь манипулировать известным именем «Вагнера», «Дождь» сделал акцент на персоне Исакова, забыв совершенно рассказать неподготовленному зрителю о самом госте репортажа.

Согласно открытым источникам в Сети, Сергей Владимирович Исаков родился в 1961 году в Орле, окончил школу, отслужил в армии, успел поработать матросом, после чего устроился консультантом на завод «Вторцветмет». Спустя непродолжительное время он стал коммерческим директором двух предприятий: СП «ЭКО-МАЛ» и частной авиакомпании «Орел Авиа». Как предполагает ряд СМИ, столь быстрый успех пришел к Сергею Владимировичу благодаря знакомству с криминальным лидером северокавказской ОПГ Татевосом Суриновым.

Правда, после того, как Исаков был уличен в финансовых махинациях, он получил двухлетний условный срок, а его подельник отделался легким испугом. Для того, чтобы впредь не возникало таких трудностей, Исаков решил обеспечить себя депутатской неприкосновенностью и попытался купить кресло в Госдуме за 500 тысяч рублей в 1995 году, но потерпел неудачу. Спустя четыре года он повторил попытку, но его вновь ждало фиаско. В Сети пишут о том, что в итоге Исаков легализовал свою деятельность с помощью открытия охранной фирмы, только вот люди, работающие там, остались прежними.

Как сообщают СМИ, дальнейшую деятельность Исакова под крылом ОПГ можно описать как силовое прикрытие серии рейдерских захватов различных предприятий, сначала в Орле, а затем и в столице. Среди них оказались «Внуковские авиалинии», Росавиаконсорциум» и другие.

Вероятно, появление Исакова в качестве «эксперта» на «Дожде» не более чем рекламная компания его ЧОПа. Впрочем, сам интервьюируемый даже не пытается скрыть свои корыстные цели, рассказывая журналистам, что может получить контракт в Сирии на охрану электростанции в случае, если ему позвонит «один человек».

Амбиции простого охранника в Сирийской республике на фоне боевых заслуг добровольцев, рискующих собственными жизнями, выглядят весьма цинично и откровенно трусливо. Особенно после того, как директор ЧОПа заявил, что «восстанавливать Сирию должны те, кто ее отвоевывал», но сейчас туда ехать он не хочет, ведь там «не спокойно».

Возникает закономерный вопрос, какое отношение Исаков имеет к Сирии? Очевидно, что никакого, ведь ни он, ни его сотрудники из охранного предприятия никогда не были в этой стране и уж точно не отвоевывали сирийскую землю от террористов ИГИЛ. Не отбивали они Алеппо, пробираясь по его узким арабским улочкам под обстрелом боевиков, не брали штурмом Акербат и Дейр-ээ-Зор.

Судя по деятельности самого Исакова единственной «горячей точкой» для него стала деловая поездка в Ирак в середине 90-х. Видимо, руководствуясь меркантильными соображениями и жаждой легкой наживы, чоповец принял предложение премьер-министра Ирака, который пообещал в обмен на нефть приобрести ряд товаров российского производства. Поскольку небо над арабской республикой было закрыто, Исаков под видом благой миссии посадил в лайнер знакомых депутатов ЛДПР и журналистов.

Его расчет заключался в том, что ни одна страна не посмеет сбить пассажирский лайнер с 30 людьми на борту. По сути, Исаков прикрылся гражданскими, чтобы уберечь себя от смертельной опасности и получить вожделенный контракт.

Собственно с тех времен мало что изменилось и у директора орловского ЧОП финансовые интересы по-прежнему стоят на первом месте. И в Сирии ему интересны ни мир, и не спасенные жизни, а только контракты и деньги, которые он пытается заработать, трусливо прикрываясь на «Дожде» чужими победами.