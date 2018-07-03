Эксперты примерно подсчитали ядерный арсенал Китая

Эксперты американского академического журнала Bulletin of the Atomic Scientists оценили ядерный арсенал Китая в 280 боеголовок.
Директор проекта ядерной информации в федерации американских ученых Ханс Кристенсен и старший научный сотрудник федерации Роберт Норрис отметили, что китайские власти продолжают программу модернизации ядерного оружия, которая началась в 1980-е годы.
По их подсчетам, в данный момент китайская армия располагает 280 боеголовками, из них 48 являются ракетами морского базирования, пишет Газета.ру.
Эксперты добавили, что Китай оснастил ряд своих межконтинентальных баллистических ракет разными боезарядами в ответ на развертывание США системы противоракетной обороны в Тихоокеанском регионе.
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