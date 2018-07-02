Военные США испытали новую ядерную бомбу

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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели управляемое испытание новой ядерной авиабомбы B61-12. Информацией об испытаниях нового образца американского ядерного оружия поделились с общественностью официальные представители Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США.

По словам которых, испытания новой ядерной бомбы были осуществлены еще девятого июня — бомбу B61-12 сбросили на расположенный на территории штата Невада полигон при помощи стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

"Летные испытания показали, что бомба B61-12 соответствует абсолютно всем требованиям, которые предъявляются к боеприпасам такого типа. Соответственно, программа B61-12 отвечает всем высоким требованиям программы нацбезопасности США", — заявил Майкл Люттон, представитель ведомства.

В испытаниях авиабомбы B61-12, как сообщил Люттон, участвовала 419-я испытательная эскадрилья авиационной базы Эдвардс.

Предполагается, что США разместит бомбардировщики с бомбами B61-12 на своих базах, расположенных в Европе. Первая партия перспективных бомб поступит на вооружение в 2020 году.