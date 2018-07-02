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Гиперзвуковые "Кинжалы" испытают на бомбардировщике Ту-22М3

Понедельник, 02 Июля 2018 09:57
Гиперзвуковые &quot;Кинжалы&quot; испытают на бомбардировщике Ту-22М3 Фото из открытых источников

Новейшие отечественные ракеты "Кинжал", относящиеся к невероятно грозному гиперзвуковому оружию, будут испытаны при помощи стратегических ракетоносцев Ту-22М3. Соответствующей информацией поделились со средствами массовой информации источники в российском ОПК.

 

По словам инсайдеров, точные сроки испытания пока что не определены, так что для получения детальной информации о тестировании гиперзвуковой ракеты "Кинжал" придется подождать официальных сообщений.

 

О перспективном комплексе "Кинжал" широко заговорили после того, как о новейшем российском вооружении рассказал президент РФ Владимир Путин, который продемонстрировал потенциал ракет в марте 2018-го, в ходе обращения к Федеральному собранию. Путин отметил, что предварительные испытания гиперзвуковых ракет завершились успешно.

 

Что такого уникального в этом "Кинжале"? Ну, например, тот факт, что эти ракеты способны развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз. При этом, ракеты "Кинжал" могут активно маневрировать, превращаясь в неуязвимое для средств ПРО оружие. Предполагается, что появившись на вооружении у российской армии, ракеты "Кинжал" заставят Соединенные Штаты Америки пересмотреть свою военную доктрину, основанную на авианосцах — просто потому, что при помощи "Кинжалов" Россия сможет с легкостью уничтожить любое авианосное соединение США.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Ракеты
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