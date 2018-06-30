Суббота 30 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Пентагон оценивает стоимость вывода войск из Германии

Пентагон оценивает стоимость вывода войск из Германии

Суббота, 30 Июня 2018 11:25
Пентагон оценивает стоимость вывода войск из Германии Фото из открытых источников

Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель, пишет газета The Washington Post со ссылкой на четыре источника.

 

По данным издания, соответствующий интерес Трамп высказал на встрече с советниками. Собеседники газеты заявили, что президент был поражен размером контингента и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.

Источники при этом подчеркнули, что пока в Пентагоне лишь изучают различные варианты.

 

Информация встревожила европейских чиновников, которые, как утверждает издание, пытаются понять, намерен ли Трамп действительно реализовать свою идею или это его тактика переговоров перед саммитом НАТО в Брюсселе.

 

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что американская администрация не поручала Пентагону специальный анализ последствий вывода войск из Германии. По его словам, подобные действия являются "нормой".

 

Представитель военного ведомства Эрик Паон, в свою очередь, опроверг полный или частичный вывод американских войск из Германии и также заявил, что в ведомстве регулярно проводят подобные исследования.

 

На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены альянса доведут свои оборонные расходы до двух процентов от ВВП. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять эти договоренности, угрожая сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран — членов НАТО.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Армия  
Главное за сутки
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, пишет РИА Новости. Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава…
Пентагон оценивает стоимость вывода войск из Германии Пентагон оценивает стоимость вывода войск из Германии Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель, пишет газета…
В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ. По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около…

Читайте также
В китайских ракетах найдена украинская ДНК В китайских ракетах найдена украинская ДНК Со времен Будапештского меморандума, который был подписан еще в 1994 году, прошло почти четверть века. По условиям этого договора, Украина вынуждена была отказаться от ядерного оружия. Однако это вовсе не…
Американцы признали Су-34 лучшим ударным истребителем Американцы признали Су-34 лучшим ударным истребителем Лучшим в мире ударным истребителем является российский самолет Су-34. Так считают авторы авторитетного американского издания Military Watch, по словам которых, детище российских инженеров оставляет далеко позади все зарубежные аналоги. Из…
"Самопальное устройство": военный эксперт прокомментировал испытания украинского робота "Охотник" "Самопальное устройство": военный эксперт прокомментировал испытания украинского робота "Охотник" Украинские СМИ распространили новость об уникальном боевом роботизированном комплексе "Охотник", который начали испытывать Вооруженные силы Украины. Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил украинское ноу-хау. Речь, если верить укроСМИ, идет о супер-перспективном…
Американские солдаты применят пейнтбольное оружие в боевых условиях‍ Американские солдаты применят пейнтбольное оружие в боевых условиях‍ Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заключили крупное соглашение с производителем пейнтбольного оружия Pepperball, который теперь будет вооружать американских бойцов, присутствующих в Афганистане. По данным издания Popular Mechanics, винтовки для пейнтбола…
Тема дня
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда

Военные силы США и НАТО абсолютно не устраивает тот факт, что в результате событий 2014 года в Украи...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища
Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?! Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!
Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.