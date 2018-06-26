В китайских ракетах найдена украинская ДНК

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Со времен Будапештского меморандума, который был подписан еще в 1994 году, прошло почти четверть века. По условиям этого договора, Украина вынуждена была отказаться от ядерного оружия. Однако это вовсе не означает, что у местных конструкторских бюро и их работников совершенно не осталось абсолютно никаких знаний на эту тему. Наоборот, как уверяет издание National Interest, теперь подобными технологиями активно интересуются на территории Китая.

Учитывая тот факт, что высококвалифицированные специалисты украинского государства, фактически, лишились основного места заработка на территории своей родины, к ним начали активно присматриваться другие мировые лидеры. Столь ценные кадры отдельные страны были готовы трудоустроить на чрезвычайно благоприятных условиях. Одним из таких государств был Китай. Экономический гигант современности был заинтересован работниками не только аэрокосмической сферы, но еще и инженерами, занятыми разработкой танков и боевых кораблей.

На уровне слухов, существует предположение, что в Китае находятся целые кварталы, в которых проживают украинские рабочие, занятые в сфере ракетных разработок. Однако, остается неясным, задействована в программе по продвижению боевого потенциала Китая, Украина, как государство, или дело ограничивается лишь нанятыми работниками.

Ведь, все помнят, как совсем недавно (в 2017 году) Украину обвиняли в поставке ракетных двигателей Северной Корее. Доказательств этому так и не нашлось, а потому к громкой новости также быстро потеряли интерес. Однако, по некоторым данным, еще в 2016 году представитель Днепропетровского университета отправился в Китай с целым багажом технической документации, которая является государственной тайной.

И, как считает NI, подобный случай вовсе не единичный. Примером того, что в КНР отправлялись не только украинские специалисты, но еще и огромная доля знаний, сокрытых в государстве, это сходство между недавно появившимися разработками ракет. Например, совсем недавно у китайских конструкторов появились баллистические ракеты DF-4 и JL-3, первая из которых размещается на поезде, а другая запускается с подводных лодок. И, как уверяет издание, они имеют несомненное сходство с ракетами подобного типа, разработанными в СССР, РТ-23 и Р-39. И большинство из схожих деталей разрабатывались именно на территории днепропетровского КБ «Южное».

Из подобных фактов NI делает вывод, что Украина, косвенно, повлияла на существенное развитие китайской ракетной промышленности. Да, это не является фактом сотрудничества непосредственно украинского государства с Китаем в этой сфере. Но, несомненно, к подобной документации нужно относиться с гораздо большей осторожностью.