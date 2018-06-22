Минобороны опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны

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Министерство обороны России в День памяти и скорби опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны. В их числе первые директивы, приказы, наградные листы и трофейная немецкая карта с планом «Барбаросса».

В ведомстве отметили, что обнародованные документы позволят «поставить заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи».

По информации министерства, поиском и оцифровкой ранее не публиковавшихся документов занимался департамент информации и массовых коммуникаций вместе с центральным архивом ведомства, сообщает Лента.ру.

26 августа 2017 Минобороны России опубликовало исторические документы о Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Мультимедийный раздел с рассекреченными документами из Центрального архива Минобороны был запущен в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск.