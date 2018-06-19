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Эксперт: Россию не запугать новым авианосцем США

Вторник, 19 Июня 2018 12:35
Эксперт: Россию не запугать новым авианосцем США Фото из открытых источников

Новейшие авианосцы типа "Джеральд Р. Форд", на которые делает ставку американская военная машина, являются просто каким-то чудо-оружием, если верить посвященной им статье, появившейся в издании National Interest. Российские эксперты уверены, что описывая преимущества своих в общем-то проблемных новых авианосцев, американцы просто блефуют.

 

Два мощнейших атомных реактора на борту, самая новая радарная установка, а также якобы неограниченные возможности по части вооружения — все это производит определенное впечатление на неподготовленного человека. Особенно впечатляют истребители шестого поколения, которые будут базироваться на таких кораблях.

 

Профессор Борис Усвяцов, глава экспертного совета Государственной думы по обороне и капитан первого ранга запаса, прокомментировал публикацию в National Interest, беседуя с представителями издания politexpert.net.

 

"Новые и современные авианосцы конечно же лучше, чем старые, но следует учитывать, что у них, во-первых, пока что масса "детских болезней", а во-вторых, в информации о них много недостоверных сведений. Тех же истребителей 6-го поколения у американцев просто нет. Да, работы по их созданию ведутся, но ведь и российская оборонная промышленность не отстает. В России, как необходимо отметить, разрабатывают и новейшие авианосцы, которые точно не уступают американским", — рассказал Усвяцов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости авианосец
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