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Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу

Суббота, 09 Июня 2018 10:38
Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Фото из открытых источников

Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих связать свою судьбу с силовыми структурами, и абитуриентов военных вузов.

 

Также будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в Вооруженных силах, пишет сайт "Известия".

 

В Минобороны рассказали, что ведомство предложило внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве (утверждено постановлением правительства). Поправки к положению планируется окончательно сформировать и одобрить к июлю этого года.

 

В «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» добавят существенное уточнение. Новобранцев поделят на две категории. Первая — призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе. Это, например, все вчерашние школьники. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Как указано в проекте, военный билет с записью «рядовой» такие бойцы должны получить «до убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы».

 

Вторая категория­ — призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

 

Момент начала службы особо важен для новобранцев — именно с него начинают считать дни до «дембеля». К сожалению, на сборных пунктах призывник может провести несколько дней, которые не будут зачитаны в срок службы. Сейчас такое ожидание в среднем длится 3–4 дня, рассказал  глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Кривенко.

 

Категория граждан, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания, — новая. Она появилась в начале нынешнего года, после вступления в силу ряда поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».

 

Это молодые люди, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании «рядовой». Новая редакция нормативных актов даст им право добровольно пройти освидетельствование еще раз.

 

Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.

 

Ежегодно от военной службы по состоянию здоровья освобождается около 30% призывников, рассказал «Известиям» Сергей Кривенко. Возможность повторного освидетельствования особенно важна для абитуриентов военных вузов. Их нередко отсеивают на медицинских комиссиях при военкоматах. Также немало молодых людей хотят отслужить в армии, чтобы потом работать на государственной гражданской службе, в полиции или других силовых структурах. Это особенно характерно для регионов. В этом случае также пригодится возможность перепроверить диагноз.

 

Сейчас оспорить ошибочный решение медкомиссии практически невозможно, рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

 

— По закону назначить повторное медицинское освидетельствование можно только по решению военкома, — отметил Олег Жердев. — Новое постановление должно изменить эту ситуацию.

 

Поправки позволяют добровольно пройти медкомиссию заново любым призывникам в возрасте от 18 до 27 лет. В проекте постановления правительства подробно описана соответствующая процедура. Молодой человек должен будет написать в военкомат заявление о своем желании. После этого военком направит его на переосвидетельствование в муниципальные или государственные медицинские учреждения. Углубленный осмотр разрешается проводить как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

 

После завершения обследования гражданские медики оформят заключение о состоянии здоровья. Оно будет направлено в военкомат, к которому приписан призывник. В разработанных Минобороны документах отмечается, что изменения позволят молодым людям «реализовать свое конституционное право и обязанности по защите Отечества».

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Армия Россия
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