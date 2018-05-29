Безопасникам показали 1000 отечественных разработок

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Инновационные щиты для специальных силовых подразделений, средства для обезвреживания террористов, багги для ведения боевых действий в любой местности – эти и многие другие уникальные отечественные разработки показали на днях в подмосковной Балашихе.

На площадках II научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов РФ», который проходил с 24 по 26 мая, свои возможности продемонстрировали более тысячи новейших средств безопасности, вышедших с российских предприятий. Их смогли оценить порядка 5000 тысяч специалистов.

В первую очередь эти уникальные образцы были показаны сотрудникам различных силовых подразделений, но увидеть их смогли все желающие. Форум максимально сблизил производителей вооружения, военной и специальной техники с их потенциальными пользователями.

«День передовых технологий серьезно помогает нам совершенствоваться. Конечно, это зависит в первую очередь от уровня организации самого форума. В этом году он существенно отличается от прошлого, мы более избирательно подошли к выбору тех, кто предлагает нам свои образцы», – отметил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.

Он отдельно поблагодарил главного организатора форума ЗАО «ОВК «БИЗОН» во время деловой программы.

«Из года в года мы уверенно шагаем вперед», – подчеркнул замглавы Росгвардии.

«Сегодня участники форума смогли проверить боевые возможности того оружия, которое находится на вооружении войск Росгвардии, поучаствовали в мастер-классах, спортивных мероприятиях. Также мы показали определенные тактические эпизодов, которые используют войска национальной гвардии», – сказал начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

По мнению организаторов, в числе которых Росгвардия и МВД России, одна из стратегических задач форума – не просто показать, а именно внедрить представленные инновации в работу правоохранительных органов.

Представитель исполнительной дирекции форума Николай Маричев отметил, что основная идея мероприятии в том, что производители могут показать свои разработки потенциальным заказчикам, в частности профильным подразделениям правоохранительных органов, в ситуациях, приближенных к реальным боевым операциям

«Такой формат мероприятия уже доказал свою эффективность. По итогам прошлого форума порядка 20% участников заключили контракты на поставку оборудования. Надеемся, что в этом году цифра станет больше».

Формат научно-технического форума включал экспозиционную, деловую и демонстрационную части. Кроме того, разработчики и производители вооружения, специальной военной и полицейской техники обсудили и актуальные маркетинговые проблемы.

Маричев также отметил, что в 2019 году форум пройдет в июне.