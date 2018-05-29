Вторник 29 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Безопасникам показали 1000 отечественных разработок

Безопасникам показали 1000 отечественных разработок

Вторник, 29 Мая 2018 11:04
Безопасникам показали 1000 отечественных разработок Фото из открытых источников

Инновационные щиты для специальных силовых подразделений, средства для обезвреживания террористов, багги для ведения боевых действий в любой местности – эти и многие другие уникальные отечественные разработки показали на днях в подмосковной Балашихе. 

 

На площадках II научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов РФ», который проходил с 24 по 26 мая, свои возможности продемонстрировали более тысячи новейших средств безопасности, вышедших с российских предприятий. Их смогли оценить порядка 5000 тысяч специалистов. 

 

В первую очередь эти уникальные образцы были показаны сотрудникам различных силовых подразделений, но увидеть их смогли все желающие. Форум максимально сблизил производителей вооружения, военной и специальной техники с их потенциальными пользователями. 

 

«День передовых технологий серьезно помогает нам совершенствоваться. Конечно, это зависит в первую очередь от уровня организации самого форума. В этом году он существенно отличается от прошлого, мы более избирательно подошли к выбору тех, кто предлагает нам свои образцы», – отметил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов. 

 

Он отдельно поблагодарил главного организатора форума ЗАО «ОВК «БИЗОН» во время деловой программы. 

 

«Из года в года мы уверенно шагаем вперед», – подчеркнул замглавы Росгвардии.

 

«Сегодня участники форума смогли проверить боевые возможности того оружия, которое находится на вооружении войск Росгвардии, поучаствовали в мастер-классах, спортивных мероприятиях. Также мы показали определенные тактические эпизодов, которые используют войска национальной гвардии», – сказал начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

 

По мнению организаторов, в числе которых Росгвардия и МВД России, одна из стратегических задач форума – не просто показать, а именно внедрить представленные инновации в работу правоохранительных органов. 

 

Представитель исполнительной дирекции форума Николай Маричев отметил, что основная идея мероприятии в том, что производители могут показать свои разработки потенциальным заказчикам, в частности профильным подразделениям правоохранительных органов, в ситуациях, приближенных к реальным боевым операциям

 

 

«Такой формат мероприятия уже доказал свою эффективность. По итогам прошлого форума порядка 20% участников заключили контракты на поставку оборудования. Надеемся, что в этом году цифра станет больше».

 

Формат научно-технического форума включал экспозиционную, деловую и демонстрационную части. Кроме того, разработчики и производители вооружения, специальной военной и полицейской техники обсудили и актуальные маркетинговые проблемы.  

 

Маричев также отметил, что в 2019 году форум пройдет в июне.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Новости Армия
Главное за сутки
В России взлетели цены на бензин В России взлетели цены на бензин В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла…
Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали в результате отравления в английском Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. Об этом…
В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» Запуск газотранспортной магистрали "Северный поток - 2" угрожает украинской экономике самым значительным образом, поэтому в Киеве не устают придумывать все новые способы минимизации потерь. На этот раз заявление на этот…

Читайте также
Эксперт: Беспокойство США, связанное с испытанием российского ЗРК С-500, оправдано Эксперт: Беспокойство США, связанное с испытанием российского ЗРК С-500, оправдано Секретные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса С-500, осуществленные российскими вооруженными силами, повергли американских военных экспертов в шок — пишет Федеральное агентство новостей. Что, в общем-то, и не удивительно — перспективные…
США начали переброску военной техники в Восточную Европу США начали переброску военной техники в Восточную Европу Соединенные Штаты Америки перебрасывают военную технику в Восточную Европу — танки, САУ и другая техника, которая перебрасывается в ходе операции Atlantic Resolve, поступает из Бельгии. Соответствующими сведениями поделилось с общественностью…
Конгресс США поддержал создание новых ядерных боеголовок Конгресс США поддержал создание новых ядерных боеголовок Поправка к оборонному бюджету Соединенных Штатов Америки, авторы которой планировали уменьшить расходы на разработку новых относительно маломощных ядерных боеприпасов, не была одобрена палатой представителей — пишет издание Defense News. То…
В США испытали боевой экзоскелет В США испытали боевой экзоскелет Практически готовый к серийному производству прототип боевого экзоскелета от компании Lockheed Martin был испытан в Соединенных Штатах Америки — сообщает тематический портал Breaking Defense. Видео (смотрите ниже) с тестированием экзоскелета…
Фото
Затерянные сады Хелиган Затерянные сады Хелиган

В роскошном поместье в Корнуолле массивный и уникальный сад был восстановлен до своей первоначальной...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

На российском курорте - 11.5%
Съезжу на дачу/в деревню - 21.6%
За границей - 12.3%
Попутешествую по стране - 8.2%
Останусь в городе/У меня не будет отпуска - 43.5%

Всего голосов:: 269

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.