В США испытали боевой экзоскелет

Практически готовый к серийному производству прототип боевого экзоскелета от компании Lockheed Martin был испытан в Соединенных Штатах Америки — сообщает тематический портал Breaking Defense. Видео (смотрите ниже) с тестированием экзоскелета в реальных условиях было опубликовано на YouTube.
Костюм ONYX не выглядит как устрашающие экзоскелеты из фантастических фильмов и видеоигр, но не давайте первому впечатлению ввести вас в заблуждение. Железки на ногах у бойца из видео — это действительно механический внешний скелет, подпитываемый мобильным источником энергии (которого хватает минимум на восемь часов).
И благодаря этой штуковине человек действительно получает весьма ощутимые преимущества — например, способность преодолевать значительные расстояния с тяжелым оружием и оборудованием, возможность использования не предназначенных для пехоты видов тяжелого вооружения, и так далее.
В общем, будущее, как видим, уже не просто наступило, а просто-таки ворвалось в действительность. Полномасштабные испытания чудо-технологии начнутся в конце этого года. Предполагается, что армия США начнет получать такие экзоскелеты в 2020 году.
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