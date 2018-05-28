В США испытали боевой экзоскелет

Фото из открытых источников

Практически готовый к серийному производству прототип боевого экзоскелета от компании Lockheed Martin был испытан в Соединенных Штатах Америки — сообщает тематический портал Breaking Defense. Видео (смотрите ниже) с тестированием экзоскелета в реальных условиях было опубликовано на YouTube.

Костюм ONYX не выглядит как устрашающие экзоскелеты из фантастических фильмов и видеоигр, но не давайте первому впечатлению ввести вас в заблуждение. Железки на ногах у бойца из видео — это действительно механический внешний скелет, подпитываемый мобильным источником энергии (которого хватает минимум на восемь часов).

И благодаря этой штуковине человек действительно получает весьма ощутимые преимущества — например, способность преодолевать значительные расстояния с тяжелым оружием и оборудованием, возможность использования не предназначенных для пехоты видов тяжелого вооружения, и так далее.

В общем, будущее, как видим, уже не просто наступило, а просто-таки ворвалось в действительность. Полномасштабные испытания чудо-технологии начнутся в конце этого года. Предполагается, что армия США начнет получать такие экзоскелеты в 2020 году.