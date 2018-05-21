Понедельник 21 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД

Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД

Понедельник, 21 Мая 2018 08:16
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Фото из открытых источников

США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в статье, размещенной в понедельник в газете "Красная звезда".

 

"РФ на протяжении нескольких лет поднимает перед США проблемы, связанные с нарушениями американской стороной положений Договора о РСМД. Так, США в обход Договора о РСМД разрабатывают и проводят летные испытания баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5 тыс. км", - отмечает Рыжков.

 

Как подчеркивает сотрудник Минобороны, США объясняют создание новых ракетных средств тем, что они являются "не более чем баллистическими ракетами-мишенями, а все такие разработки осуществляются только в интересах отработки и испытаний глобальной системы противоракетной обороны", пишет ТАСС.

 

Представитель Минобороны поясняет, что американская сторона для отработки элементов системы ПРО использует такие ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, как Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2 и MRBM. "Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода Договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором", - подчеркивает Рыжков.

 

Еще одна претензия к американской стороне относительно соблюдения Договора о РСМД связана "с развертыванием на базах ПРО США в Европе пусковых установок, идентичных пусковым установкам Мк-41, применяемым ВМС США для пусков крылатых ракет средней дальности". Отмечается, что на американском объекте ПРО в Румынии, вопреки Договору о РСМД, уже размещены, а в Польше планируются к размещению универсальные пусковые установки, испытанные для запуска крылатых ракет средней дальности типа BGM-109 "Томагавк".

 

Кроме того, США в 2012-2013 годах проводили испытания наземной пусковой установки типа Мк-41 авиационной крылатой ракеты AGM-158В (JASSM-ER), имеющей дальность стрельбы 1 тыс. км. Также в Минобороны РФ подчеркивают, что в декабре 2017 года президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне, "который в числе прочих содержит программу с объемом финансирования в $25 млн по разработке такой новой крылатой ракеты".

 

Необоснованные обвинения в адрес России

 

Как отметил Рыжков, США начали упоминать потенциальное нарушение Договора о РСДМ после старта испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", после чего в ноябре 2017-го Белый дом официально назвал российскую ракету, якобы нарушившую договор, "Новатор 9М729".

 

Такие обвинения в адрес РФ являются "голословными и неконкретными", считает Рыжков. "Американская сторона выдает предполагаемое нарушение за случившийся факт, не указывая, в чем суть нарушения, где и как оно выявлено. Такая политика преследует одну цель - дискредитировать Россию и представить ее в виде государства - нарушителя международных договоров", - подчеркнул он.

 

США, по мнению Рыжкова, пытаются добиться развала Договора о РСМД, что может обернуться для мирового сообщества серьезными последствиями.

 

"В случае прекращения его действия мы рискуем получить ситуацию начала восьмидесятых годов прошлого столетия, когда ядерные ракеты достигали своих целей за пять-семь минут, и это положение дел создавало крайне нестабильную военно-политическую обстановку на европейском континенте", - заключил он.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Оружие США и Россия последние новости
Главное за сутки
Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена. "После подсчета 92,6% бюллетеней при участии…
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по…
ЧМ по хоккею 2018: Сборная Швеции защитила чемпионский титул ЧМ по хоккею 2018: Сборная Швеции защитила чемпионский титул Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года, пишет Лента.ру. Встреча прошла в воскресенье, 20 мая. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.…

Читайте также
Влияние тепловизора на тактику ведения современного боя Влияние тепловизора на тактику ведения современного боя Давно прошло то время, когда войска сходились стройными колоннами на полях сражений и, выстроившись в ряды, стреляли «в направлении противника» из дульнозарядных кремниевых мушкетов. В двадцатом веке тактика ведения боя…
СМИ: КНДР начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери СМИ: КНДР начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери КНДР уже начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, церемония проведения которой назначена на 23-25 мая, утверждает американский сайт 38North со ссылкой на спутниковые изображения от 7 мая. "Спутниковые снимки от 7…
Пилоты ВВС США будут носить бесполезный камуфляж Пилоты ВВС США будут носить бесполезный камуфляж Военнослужащие военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки будут носить новую форму, основанную на камуфляжном паттерне Operational Camouflage Pattern — комментируя это нововведение, многие авторитетные эксперты заявляют, что двести тридцать семь миллионов…
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по…
Фото
Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт

Национальный парк Лейк-Дистрикт (Lake District) расположен в северо-западной части Англии в графстве...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

После того, как министром сельского хозяйства стал сын директора ФСБ, по-новому заиграли слова «сажать овощи».

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.