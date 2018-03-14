США пригрозили миру созданием космических войск

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнии.
«Моя новая национальная стратегия признает, что космос — это сфера военного противостояния, так же как и земля, воздух и вода. Может, у нас даже появятся космические войска. У нас есть воздушные силы, будут и космические», — сказал Трамп.
Также президент США заявил, что не воспринимал эту идею всерьез, но со временем понял, что в ней есть смысл, сообщает Газета.ру.
«Может, нам стоит это сделать», — резюмировал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет увеличить военные расходы США на 13%.
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