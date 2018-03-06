"Калашников" назвал преимущества нового пистолета Лебедева

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Разработанный коллективом конструкторов российского оружейного концерна "Калашников" компактный пистолет Лебедева — это оружие, которое в своей актуальной версии (ПЛ-15К) в значительной степени превосходит пистолет Макарова по всем ключевым техническим характеристикам. Проблема лишь в том, что отечественным правоохранителям вполне хватает и теххарактеристик Макарова, так что новый пистолет им особо не нужен.

Если же говорить об армейских перспективах пистолета ПЛ-15К, то они были бы довольно неплохими, если бы не одно "но" — у российской армии уже есть пистолет Ярыгина.

"Судьба пистолета Лебедева зависит от поддержки государства. Если проекту дадут зеленый свет, то он может появиться в войсках в качестве альтернативного пистолета, предназначенного для каких-то специальных операций", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Александра Кудряшова, главреда издания "Калибр".

Среди преимуществ нового пистолета эксперт называет низку отдачу, отличную меткость и магазин большой емкости. Кроме того, для ПЛ-15К существуют спецпатроны, позволяющие поражать защищенные цели — немаловажный фактор для военных, которые всегда заинтересованы в наиболее мощном оружии.