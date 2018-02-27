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Американцы признали российского "Терминатора" лучшей машиной своего класса

Вторник, 27 Февраля 2018 12:12
Американцы признали российского &quot;Терминатора&quot; лучшей машиной своего класса Фото из открытых источников

Производящаяся в Российской Федерации боевая машина поддержки танков "Терминатор" является лучшей в своем классе бронетехники — считают эксперты аналитического издания The National Interest, издаваемого в Соединенных Штатах Америки.

 

Американцы отметили потрясающие возможности российской боевой машины и ее невероятный функционал, благодаря которому БМПТ "Терминатор" может эффективно уничтожать практически любые цели, присутствующие на поле боя.

 

Терминатор, как уверены компетентные специалисты из США, объединил в себе все лучшие решения, примененные российскими инженерами в его предшественниках. В частности — в "Объекте 781", который представлял собой одну из первых машин для борьбы с танкоопасной силой. "Объект 781" был способен вести огонь сразу по шести целям, а также осуществлять интенсивное маневрирование и прикрывать самые уязвимые участки фронта.

 

"Терминаторы" появятся в российских войсках в этом году — первые партии БМПТ будут переданы военным уже в марте. Высокая огневая эффективность "Терминатора" достигается благодаря его ракетно-пушечному вооружению, которое представлено двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42 и управляемыми ракетами "Атака".

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости военная техника

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