Американцы признали российского "Терминатора" лучшей машиной своего класса

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Производящаяся в Российской Федерации боевая машина поддержки танков "Терминатор" является лучшей в своем классе бронетехники — считают эксперты аналитического издания The National Interest, издаваемого в Соединенных Штатах Америки.

Американцы отметили потрясающие возможности российской боевой машины и ее невероятный функционал, благодаря которому БМПТ "Терминатор" может эффективно уничтожать практически любые цели, присутствующие на поле боя.

Терминатор, как уверены компетентные специалисты из США, объединил в себе все лучшие решения, примененные российскими инженерами в его предшественниках. В частности — в "Объекте 781", который представлял собой одну из первых машин для борьбы с танкоопасной силой. "Объект 781" был способен вести огонь сразу по шести целям, а также осуществлять интенсивное маневрирование и прикрывать самые уязвимые участки фронта.

"Терминаторы" появятся в российских войсках в этом году — первые партии БМПТ будут переданы военным уже в марте. Высокая огневая эффективность "Терминатора" достигается благодаря его ракетно-пушечному вооружению, которое представлено двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42 и управляемыми ракетами "Атака".