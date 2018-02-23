Эксперт прокомментировал реакцию США на появление Су-57 в Сирии

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За внешне спокойной реакцией Соединенных Штатов Америки на появление в Сирии новейших российских многоцелевых истребителей Су-57 скрыто серьезное напряжение — американцы, в данный момент единственными в мире обладающие истребителями пятого поколения на вооружении, не очень-то, мягко говоря, рады тому факту, что российский оборонпром наступает им на пятки (если не обгоняет).

Накануне, напомним, СМИ сообщили о приземлении на расположенной в Сирии российской авиабазе "Хмеймим" двух истребителей пятого поколения Су-57. Очевидно, что новые машины прибыли в САР для серьезной обкатки в реальных боевых условиях.

В Пентагоне тут же отреагировали на появление Су-57 в Сирии, заявив, что военные США не видят угрозы в российских истребителях.

"Наши новые истребители вызывают у США нервный тик самим фактом своего существования — американцы очень боятся конкуренции в тех областях, где они считают себя лидерами. Истребители пятого поколения — одна из таких областей. Суть не в конкретных Су-57, которые прилетели в Сирию — их ведь всего два экземпляра. Суть в том, что благодаря применению в условиях реального конфликта, российские самолеты будут обкатываться и дорабатываться максимально эффективно. Плюс, использование Су-57 в Сирии покажет потенциал новейшей техники ее будущим покупателям", — цитирует Федеральное агентство новостей Дмитрия Родионова, военного эксперта и главу Центра геополитических исследований Института инновационного развития.