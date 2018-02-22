Андрей Колесник: российские военные могут моментально ответить на любой внешний вызов

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Как известно, НАТО в конце минувшей недели нарастило свое присутствие в Черном море, направив в регион эсминцы Carney и Ross, представляющие шестой флот США. Причем «звездно-полосатые» разошлись в публичных объяснениях такого шага.

В России, в свою очередь, расценили эти действия как провокацию, направленную на ухудшение отношений между двумя странами. Об этом рассказал портал «Государственные вести».

В комментарии к событию Андрей Колесник (ветеран спецназа ВМФ, депутат ГД РФ VI созыва) заявил, что маниакальное стремление американцев усилить свое военное присутствие у берегов Крыма напоминает фантомные боли. Они наверняка страдают по тем временам, когда хотели организовать на территории Севастополя военно-морскую базу. Однако крымский референдум «щелкнул по носу» зарвавшихся янки. Как отметил Андрей Колесник, американцы должны знать, что любые их попытки насолить нашей стране будут неудачными, ведь Владимир Путин видит ситуацию на несколько шагов вперед. Тем более, что наши военные могут моментально ответить на любой внешний вызов.