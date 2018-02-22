Четверг 22 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Андрей Колесник: российские военные могут моментально ответить на любой внешний вызов

Андрей Колесник: российские военные могут моментально ответить на любой внешний вызов

Среда, 21 Февраля 2018 16:02
Андрей Колесник: российские военные могут моментально ответить на любой внешний вызов Фото из открытых источников

Как известно, НАТО в конце минувшей недели нарастило свое присутствие в Черном море, направив в регион эсминцы Carney и Ross, представляющие шестой флот США. Причем «звездно-полосатые» разошлись в публичных объяснениях такого шага.

 

В России, в свою очередь, расценили эти действия как провокацию, направленную на ухудшение отношений между двумя странами. Об этом рассказал портал «Государственные вести».

 

В комментарии к событию Андрей Колесник (ветеран спецназа ВМФ, депутат ГД РФ VI созыва) заявил, что маниакальное стремление американцев усилить свое военное присутствие у берегов Крыма напоминает фантомные боли. Они наверняка страдают по тем временам, когда хотели организовать на территории Севастополя военно-морскую базу. Однако крымский референдум «щелкнул по носу» зарвавшихся янки. Как отметил Андрей Колесник, американцы должны знать, что любые их попытки насолить нашей стране будут неудачными, ведь Владимир Путин видит ситуацию на несколько шагов вперед. Тем более, что наши военные могут моментально ответить на любой внешний вызов.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Новости Армия

Главное за сутки
Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 1 марта Президент Российской Федерации огласит Послание Федеральному собранию 1 марта. "Вчера стало известно, и я могу это подтвердить, что послание, действительно, будет оглашено президентом 1 марта", - сказал он. Пресс-секретарь главы…
Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Российская спортсменка Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Фигуриста показала результат 81,61 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Медведевой (81,06), он также…
В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что из-за санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» оборонно-промышленный комплекс потерял миллиарды долларов. «Мы считаем, что…

Читайте также
Россия обменяет истребители Су-35 на пальмовое масло Россия обменяет истребители Су-35 на пальмовое масло Индонезия получит одиннадцать российских многофункциональных истребителей Су-35 в рамках соглашения, которое регулирует закупку некоторых товаров. Россия, в свою очередь, должна будет приобрести индонезийские национальные товары. Это, по данным "Интерфакса", пальмовое…
Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии‍ Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии‍ На официальном YouTube-канале Министерства обороны Российской Федерации появился эффектный ролик (смотрите видео ниже), который несмотря на свою небольшую продолжительность, весьма наглядно демонстрирует всю смертоносность отечественной артиллерии. На видео показаны артиллерийские…
Американский генерал назвал основные проблемы армии США‍ Американский генерал назвал основные проблемы армии США‍ Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не готовы к так называемой многодоменной войне — считает генерал-майор Пол Чемберлен, ответственный за бюджет американской армии. Высокопоставленный американский военный сделал соответствующее заявление, комментируя оборонный…
В Пентагоне назвали слабые места американской армии В Пентагоне назвали слабые места американской армии Армия США должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий. Об этом пишет National Interest со ссылкой на директора Вооруженных сил США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена. Так представитель Пентагона…
Фото
Самые романтические места для путешествия по Северной Америке Самые романтические места для путешествия по Северной Америке

Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.