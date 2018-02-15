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Россия обменяет истребители Су-35 на пальмовое масло

Четверг, 15 Февраля 2018 13:57
Россия обменяет истребители Су-35 на пальмовое масло Фото из открытых источников

Индонезия получит одиннадцать российских многофункциональных истребителей Су-35 в рамках соглашения, которое регулирует закупку некоторых товаров. Россия, в свою очередь, должна будет приобрести индонезийские национальные товары.

 

Это, по данным "Интерфакса", пальмовое масло, каучук, кофе, а также другие подобные товары. Речь идет о документе, который предусматривает ведение встречной торговли.

 

Этот документ, по факту представляющий собой меморандум о торговом сотрудничестве, был заключен между отечественной государственной корпорацией "Ростех" и Индонезийской государственной торговой компанией.

 

"Соглашение предусматривает реализацию программы по встречной торговле, связанной с контрактом на поставку Индонезии одиннадцати российских истребителей Су-35", — отметил Виктор Кладов, руководитель департамента международного сотрудничества и региональной политики госкорпорации "Ростех".

 

Россия продает многоцелевые истребители Су-35 не только Индонезии, но и, например, Китайской Народной Республике — Пекин получил партию из двадцати четырех боевых машин модификации Су-35СК в конце 2016-го года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Истребители

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