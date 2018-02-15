Россия обменяет истребители Су-35 на пальмовое масло

Индонезия получит одиннадцать российских многофункциональных истребителей Су-35 в рамках соглашения, которое регулирует закупку некоторых товаров. Россия, в свою очередь, должна будет приобрести индонезийские национальные товары.
Это, по данным "Интерфакса", пальмовое масло, каучук, кофе, а также другие подобные товары. Речь идет о документе, который предусматривает ведение встречной торговли.
Этот документ, по факту представляющий собой меморандум о торговом сотрудничестве, был заключен между отечественной государственной корпорацией "Ростех" и Индонезийской государственной торговой компанией.
"Соглашение предусматривает реализацию программы по встречной торговле, связанной с контрактом на поставку Индонезии одиннадцати российских истребителей Су-35", — отметил Виктор Кладов, руководитель департамента международного сотрудничества и региональной политики госкорпорации "Ростех".
Россия продает многоцелевые истребители Су-35 не только Индонезии, но и, например, Китайской Народной Республике — Пекин получил партию из двадцати четырех боевых машин модификации Су-35СК в конце 2016-го года.
Планета Земля имеет необычайно разнообразный ландшафт. Один из таких элементов – это горы, которые п...
Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.