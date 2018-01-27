Китай назвал способ достичь военного превосходства над США

В Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений.
Таким образом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) надеется в скором времени достичь военного паритета с США, пишет со ссылкой на доклад НОАК издание South China Morning Post.
95 процентов отобранных специалистов имеют ученые степени и хорошо знакомы со сферой управления боевыми роботами, пишет Лента.ру. Сделать Китай ведущей мировой державой в области военных вооружений в июле 2017 года призвал председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Академии военных наук страны.
Как отметили занятые в проекте ученые, Китай может получить глобальное лидерство в вооружениях, если ему удастся совершить прорывы в области квантовых технологий. Это, по их мнению, позволит взламывать коды шифрования противника, создать новые виды спутников и принципиально иные средства вооружения.
В июле 2017 года Си Цзиньпин, принимая военный парад на базе Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, заявил, что «НОАК обладает уверенностью и способностью к победе над любым захватчиком и защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны».
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