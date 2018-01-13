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Второй расчет ЗРК С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму

Суббота, 13 Января 2018 12:27
Второй расчет ЗРК С-400 &quot;Триумф&quot; заступил на боевое дежурство в Крыму Фото из открытых источников

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем. 

 

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

 

Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

 

Боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

 

Новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщал источник в силовых структурах Крыма.

 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя размещение С-400 в на полуострове, заявил, что у России есть полное суверенное право принимать меры по обеспечению своей безопасности, но это не должно восприниматься как угроза кому-либо.

 

Первый дивизион С-400 развернули год назад в районе Феодосии. С 2015 года российская армия получила 16 полков, вооруженных ЗРК "Триумф", в 2018 году на вооружение поступит еще 10 дивизионов.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Крым С400

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