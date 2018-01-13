В Вашингтоне признали ядерное преимущество России

Россия имеет преимущества перед США в производстве ядерного оружия, сообщается в проекте американской ядерной доктрины, отрывки из которой публикует The Huffington Post.
В документе отмечается, что превосходство Москвы заключается в большом количестве нестратегических ядерных систем и их разнообразии, пишет Лента.ру. По данным обзора, Россия увеличивает число платформ, которые могут быть оснащены как ядерным, так и обычным грузом, что позволяет стране расширить ядерный арсенал, не нарушая новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
В доктрине перечисляются виды таких платформ: крылатые ракеты наземного и воздушного базирования, атомные подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Военные специалисты отметили, что Москва активно модернизирует атомный арсенал и разрабатывает как минимум две новые МБР, а также гиперзвуковую ядерную боеголовку и другие виды оружия.
Министерство обороны США в то же время заявило, что работа над доктриной еще не завершена.
Ранее сообщалось, что текст документа просочился в сеть. Окончательную версию «Обзора ядерной политики» планируется представить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу до начала февраля 2018 года.
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