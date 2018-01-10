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Эксперт назвал самое эффективное средство защиты от дронов в Сирии

Среда, 10 Января 2018 09:14
Эксперт назвал самое эффективное средство защиты от дронов в Сирии Фото из открытых источников

Предпринятая террористами попытка атаковать российские военные базы в Сирии при помощи дронов является далеко не последним подобным прецедентом — говорит военный эксперт Сергей Хатылев, отмечая, что у России есть, чем ответить на провокации.

 

Атака российских баз в Тартусе и Хмеймиме, напомним, произошла в ночь на шестое января. Террористы применили новый для себя вид оружия — беспилотные летательные аппараты самолетного типа, несущие поражающие снаряды. Несмотря на то, что российским военным удалось уничтожить или перехватить все тринадцать беспилотников, инцидент получил широкую огласку в средствах массовой информации и посеял тревогу в обществе, то есть террористы, в общем-то, выполнили часть задач, стоявших перед ними.

 

Такие атаки будут повторяться — уверен Хатылев. По словам эксперта, террористы могут задействовать целую "стаю" дронов, то есть использовать не десяток, а, например, сотню таких устройств одновременно.

 

"На авиабазе Хмеймим развернут ЗРПК "Панцирь-С", который представляет собой отличное средство противодействия, если мы говорим о дронах. На вооружении у ВС РФ есть и усовершенствованная версия данного комплекса — "Панцирь-С1". Самые современные средства обнаружения, которыми оборудован комплекс, не оставляют террористам с дронами никаких шансов", — цитирует ресурс politexpert.net специалиста.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Сирия

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