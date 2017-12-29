РФ и Турция подписали соглашение о кредите на покупку комплексов С-400

Россия и Турция в пятницу, 29 декабря, подписали соглашение о покупке ЗРК С-400.
Сообщается, что российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности будет приобретена турецкой стороной в кредит.
Информацию распространил телеканал "Хабер тюрк".
Отметим, что С-400 – это не обычный вид вооружения, которое требует обслуживания со стороны специалистов. Подразумевается, что это обслуживание предоставит российская сторона.
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