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РФ и Турция подписали соглашение о кредите на покупку комплексов С-400

Пятница, 29 Декабря 2017 13:06
РФ и Турция подписали соглашение о кредите на покупку комплексов С-400 Фото из открытых источников

Россия и Турция в пятницу, 29 декабря, подписали соглашение о покупке  ЗРК С-400.

 

Сообщается, что российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности будет приобретена турецкой стороной в кредит.

 

Информацию распространил телеканал "Хабер тюрк".

 

Отметим, что С-400 – это не обычный вид вооружения, которое требует обслуживания со стороны специалистов. Подразумевается, что это обслуживание предоставит российская сторона.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Новости Турция

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