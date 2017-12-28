Путин: Россия будет строить армию нового поколения

Сегодня в Кремле состоялась церемония награждения военнослужащих, которые отличились в ходе операции по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. С поздравлением выступил Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.
"Вы с честью выполнили все боевые задачи, которые были поставлены перед вами. Выполнили и вернулись домой, где вас чествуют как настоящих воинов России. Именно ваши усилия позволили ликвидировать террористическую угрозу, которая еще недавно нависала над всей Сирией", — цитирует Путина информационный ресурс politexpert.net.
Владимир Путин отметил, что в Сирии останутся на постоянной основе две военные базы — Тартус и Хмеймим. Базы, по словам главнокомандующего, будут гарантами перемирия.
"Россия будет и впредь модернизировать свои боевые силы и строить армию нового поколения. Мы будем совершенствовать все аспекты службы — в том числе развивать гарантии для военнослужащих, военных пенсионеров и их семей. Это наша приоритетная задача, так как именно вооруженные силы представляют собой основу безопасности нашей страны", — добавил президент России.
Воды Финского залива в прибрежной части покрылись ледяными шарами диаметром от 5 до 10 см. Пока поль...
Самые опасные моменты на Нюрбургринге
Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.