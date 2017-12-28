Путин: Россия будет строить армию нового поколения

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Сегодня в Кремле состоялась церемония награждения военнослужащих, которые отличились в ходе операции по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. С поздравлением выступил Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

"Вы с честью выполнили все боевые задачи, которые были поставлены перед вами. Выполнили и вернулись домой, где вас чествуют как настоящих воинов России. Именно ваши усилия позволили ликвидировать террористическую угрозу, которая еще недавно нависала над всей Сирией", — цитирует Путина информационный ресурс politexpert.net.

Владимир Путин отметил, что в Сирии останутся на постоянной основе две военные базы — Тартус и Хмеймим. Базы, по словам главнокомандующего, будут гарантами перемирия.

"Россия будет и впредь модернизировать свои боевые силы и строить армию нового поколения. Мы будем совершенствовать все аспекты службы — в том числе развивать гарантии для военнослужащих, военных пенсионеров и их семей. Это наша приоритетная задача, так как именно вооруженные силы представляют собой основу безопасности нашей страны", — добавил президент России.