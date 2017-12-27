Военные испытали новое боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете "Тополь"

Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации испытали перспективное боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете РС-12М "Тополь".
Испытания состоялись сегодня, 26 декабря, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
"Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с межвидового полигона Капустин Яр (расположен в Астраханской области) проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Цель пуска -испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сообщили в Минобороны России.
Беркли Пит был открыт в 1955 году в штате Монтана компанией Anaconda Copper в качестве карьера по до...
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.
- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.