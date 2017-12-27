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Военные испытали новое боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете "Тополь"

Вторник, 26 Декабря 2017 14:37
Военные испытали новое боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете &quot;Тополь&quot; Фото из открытых источников

Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации испытали перспективное боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете РС-12М "Тополь".

 

Испытания состоялись сегодня, 26 декабря, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

 

"Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с межвидового полигона Капустин Яр (расположен в Астраханской области) проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Цель пуска -испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сообщили в Минобороны России.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Новости Ракеты

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