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Россия не будет поставлять оборонительное оружие в Донбасс

Понедельник, 25 Декабря 2017 13:32
Россия не будет поставлять оборонительное оружие на Донбасс Фото из открытых источников

В Кремле не принимали никаких решений о поставках оборонительного оружия на Донбасс. даже не смотря на то, что США решили поставлять такой вид оружия Киеву.

 

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков.

 

"Никаких решений на этот счет не принималось", - заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, намерена ли Россия поставлять такое оружие в ДНР и ЛНР.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Новости Донбасс

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