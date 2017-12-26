Россия не будет поставлять оборонительное оружие в Донбасс

В Кремле не принимали никаких решений о поставках оборонительного оружия на Донбасс. даже не смотря на то, что США решили поставлять такой вид оружия Киеву.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков.
"Никаких решений на этот счет не принималось", - заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, намерена ли Россия поставлять такое оружие в ДНР и ЛНР.
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