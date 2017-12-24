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Сами себе Перл-Харбор - горе-моряки из 7-го флота ВМС США

Воскресенье, 24 Декабря 2017 10:00
Сами себе Перл-Харбор - горе-моряки из 7-го флота ВМС США Фото из открытых источников

Соединенным Штатам Америки, которые, если верить их доктрине нацбезопасности, твердо намерены "наводить порядок" во всем мире, да еще и с использованием силы, одной из основных составляющих которой являются именно ВМС, для начала было бы неплохо навести там хотя бы подобие элементарного порядка. Ну, хотя бы - на пресловутом 7-м флоте, суда и моряки которого  на раз оскандалились на весь мир вопиющими инцидентами только в уходящем году.

 

Столкновения эсминцев USS John S. McCain и Fitzgerald с коммерческими судами у берегов Японии и Сингапура этим летом в ВМС США списали на ошибки экипажа. Однако, как пишет американское специализированное военное издание Stars ans Stripes, родители погибших моряков считают иначе. По их мнению, Вашингтон не хочет признавать, что на 7-м флоте, который является крупнейшим морским соединением в ВМС США заграницей и дислоцируется в Японии, уже многие годы есть проблемы с подготовкой экипажей, оборудованием и его содержанием. Они-то и привели к трагедиям, из-за которых погибли 17 американских военных моряков. В июне эсминец Fitzgerald столкнулся в 100 километрах от Японии в Тихом океане с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal, а в августе эсминец USS John S. McCain «не поделил» Сингапурский пролив с ливийским танкером Alnic MC. Все суда остались на плаву, однако эсминцы получили серьезные повреждения.

 

«Как они могут обвинять команду?», — спрашивает отец одного из погибших моряков Даррольд Мартин, пишет Stars ans Stripes. Накануне трагедии сын позвонил ему и сказал, что на эсминце Fitzgerald вышли из строя двигатели и корабль был вынужден вернуться на базу в Йокосуку. Даррольд, ветеран ВМС, говорит, что позже он узнал еще и о том, что на корабле не работали радары. Ни одну из этих проблем не указали позже в 72-страничном отчете о столкновении эсминца с контейнеровозом, который произошел ночью.

 

«И это еще не все», — заявил Даррольд Мартин изданию Stars ans Stripes. Он говорит, что еще в мае эсминец едва не столкнулся с другим судном: «Разве это был не сигнал?»

 

По данным Stars ans Stripes, в этом году с кораблями 7-го флота ВМС США 6 раз происходили серьезные инциденты. Например, в январе ракетный фрегат Antietam сел на мель в бухте Токио. В мае другой ракетный фрегат, Lake Champlain, столкнулся с рыболовецким судном к востоку от Корейского полуострова. Инциденты же с эсминцами John S. McCain и Fitzgerald привели к гибели 17 человек. Столько ВМС США не теряли за все два последних десятилетия.

 

Специализированное военное издание сообщает, что системные проблемы на 7-м флоте документировались. Однако им не давали хода. Например, треть членов экипажей фрегатов и эсминцев служили с просроченными сертификатами по подготовке. Таковы данные аудита Счетной палатой США 7-го флота в этом году. На момент проверки две трети сертификатов были не годны более пяти месяцев.

 

В ноябре в Филиппинском море рухнул военно-транспортный самолет C2-A Greyhound с 11 членами экипажа на борту. Трое пропали. И в семьях погибших на эсминцах моряков боятся, что ничего не меняется и трагедии будут происходить снова и снова, замечает Stars ans Stripes.

 

«Теперь это наша реальность?», — задается вопросом Тереза Палмер. На эсминце John S. McCain она потеряла 23-летнего сына, который служил электромехаником. В ВМС США при этом заявляют, что предпринимают все необходимые шаги, чтобы избежать инцидентов в будущем. В августе со своего поста ушел командующий 7-м флотом Джозеф Окойн. Представители Пентагона заявили, что усилили подготовку экипажей и дали команду кораблям транслировать свое местонахождение в местах наиболее активного судоходства. Также в военном ведомстве пообещали реформы, включая замену устарелых радаров.

 

Пресс-секретарь ВМС США Билл Спикс заявил изданию The Baltimore Sun, что инцидент с эсминцем Fitzgerald не связан с поломкой электроники, а система радаров работала, лишь репитер, показывающий данные радаров на экране, не функционировал. Это также не было причиной столкновения, по мнению представителя морского военного ведомства.

 

В то же время, как пишет Stars ans Stripes, мать еще одного погибшего моряка, Рейтчел Эксель, рассказывает, что ее сын постоянно находился на 12-часовых вахтах и время отдыха между ними составляло иногда не более двух часов. «Я так устал», — не раз говорил он матери по телефону. А однажды рассказал ей, что отработал 24 часа, так как его сменщик забыл заменить его. Как обнаружили в Счетной палате США, некоторые моряки несли вахту более 100 часов в неделю.

 

Томас Бушель, отец погибшего моряка, рассказывает, что у него есть противоречивая информация о том, спали ли погибшие в часы раннего утра или нет, когда произошло столкновение эсминца Fitzgerald с контейнеровозом. По его данным, вахту несли не все, кто должен был, так как до этого вечером была вечеринка. «Они не были готовы к выходу в море», — полагает Томас Бушель.

 

В отчете о столкновении, сообщает Stars ans Stripes, говорится о хаосе на борту эсминцев Fitzgerald и McCain после столкновения. Мать одного из выживших моряков, Миа Сайкс, например, рассказала агентству Associated Press, что многие члены экипажа эсминца Fitzgerald подумали, что произошла атака на их корабль и бросились за оружием в то время, как другие находились в своих каютах и захлебнулись, когда туда попала вода и закончился воздух.

 

Томас Бушель говорит, что на 7-м флоте есть проблемы с менеджментом. Например, у экипажей эсминцев не было времени на тренировки, так как они постоянно находились на патрулировании — в 2−3 раза чаще, чем корабли других флотов ВМС США. В то же время следователи ВМС США, которые расследовали инциденты с эсминцами, выяснили, что командующий офицер эсминца McCain разделил управление кораблем и скоростным режимом между различными рулевыми станциями. Кроме того, команды рулевых станций не обладали достаточными знаниями и опытом для работы, говорится в отчете, сообщает Stars ans Stripes. На капитанском мостике не знали, какая станция управляет кораблем и не представляли себе курс танкера, с которым столкнулись, сообщили следователи. 

 

Что касается эсминца Fitzgerald, то он должен был уступить контейнеровозу. Однако, говорится в отчете, экипаж корабля не определил курс торгового судна и не пытался маневрировать, пока уже не было поздно. Более того, следствие установило, что у офицеров не было достаточного уровня знаний даже Международных правил морского судоходства и «команда наблюдения не была знакома с основами работы радаров, что препятствовало их эффективному использованию».

 

Никого из погибших в ВМС США не обвинили в инциденте. Но это не выход, сказал Stars ans Stripes отец погибшего моряка Даррольд Мартин: «Они не борются с первопричинами».

 

Любопытно, что происшествия с эсминцами на этом не закончились. В конце ноября Fitzgerald получил новые пробоины уже на суше. Как сообщает Business Insider, это произошло, когда корабль готовили к отправке в США для капитального ремонта. Эсминец находился на стапель-палубе корабля-дока MV Transshelf и его готовили к транспортировке. По данным пресс-службы ВМС США, эсминцу пришлось остаться в Японии еще на несколько дней, чтобы устранить новые пробоины.

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Александр Неукропный Опубликовано в Армия   Теги ВМС США Аварии эсминец инцидент море

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