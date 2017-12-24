Владимир Путин: Россия не собирается разоряться в гонке вооружений - она победит "умными решениями"

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Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России президент России Владимир Путин заявил: "Мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае. На что же мы тогда должны опираться в решении задач в сфере обороноспособности и безопасности? Ответ очень простой: на мозги, на интеллект, на дисциплину и организованность при решении задач, стоящих в этой сфере."

Тем не менее, это ни в коем случае не означает экономии на обороне России и безопасности ее граждан. Как сообщил присутствовавший на мероприятии министр обороныРоссии Сергей Шойгу, бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит 46 млрд долларов или 2,8% от ВВП страны.

Вооруженные силы в последние годы переживают период небывалого развития, роста не в количественном, а в качественном отношении. По словам Сергея Шойгу, доля современной техники в войсках возросла в четыре раза за пять лет, темпы военного строительства - в 15 раз. А в 2018 году Министерство обороны РФ планирует достичь уровня в 61% вооруженности современной техникой.

Сильна армия России и своим личным составом. Шесть внезапных проверок, проведенных в 207 году подтвердили высочайшую боеготовность Вооруженных сил РФ. Бесценным активом для нее являются и 48 тысяч военнослужащих, прошедших суровую школу Сирии, и получивших там боевой опыт.