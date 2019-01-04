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Украинский пранкер поглумился над жертвами магнитогорской трагедии

Пятница, 04 Января 2019 10:28
Украинский пранкер поглумился над жертвами магнитогорской трагедии Фото из открытых источников

Пранкер из Украины, глумившийся над жертвами «Зимней вишни», не пропустил шанс поиздеваться над трагедией в Магнитогорске. Однако в этот раз раздуть масштабы случившегося не получилось.

 

Евгений Вольнов, он же Никита Кувиков, во время прямой трансляции в YouTube позвонил в ФСБ и оскорбил местных сотрудников. Он поинтересовался, в каком месте «в следующий раз будет заложен гексоген», и заявил, что не «хотел бы взорваться». Также он сказал:

 

«Вам что, жалко мне адрес назвать? У вас же уже расписание составлено».

 

После завершения пранка Вольнов посмеялся над своей «шуткой». Российские СМИ сообщают, что он назвал сотрудников  ФСБ «животными».

 

Одной российской спецслужбой украинский юморист не ограничился. Он также названивал жителям Магнитогорска и завалил их кучей провокационных вопросов и оскорблений.

 

Видео пранка со звонками в ФСБ, залитое на сервис YouTube, уже удалено, однако украинский националист успел собрать деньги от свои поклонников во время прямого эфира.

 

Напомним, Вольнов стал печально известен после вброса фейка о «сотнях трупов» в «Зимней вишни». Свои пранки по мотивам трагедии в Кемерово Вольнов выкладывал в YouTube. Он звонил в морги, представлялся сотрудником МЧС РФ и спрашивал, «сколько мест в холодильниках». Когда ему называли число, он говорил, что «жертв значительно больше, до 300». Так удалось раздуть недовольство среди населения. Родственники погибших и местные жители начали возмущаться тем, что «власти скрывают реальные масштабы трагедии».

 

На своем канале Вольнов постарался объяснить свои «розыгрыши» тем, что таким образом «подстегивает людей начать бороться против путинского режима». Он тогда заявил:

 

«Они сами виноваты во всем. Надо бороться с Путиным. Нет ничего забавного в смерти людей, однако эти деб*лы ничего не делают, чтобы поменять ситуацию. Надо взять оружие в руки и пойти сметать российскую власть».

 

Он назвал родственников погибших «тупорылыми мразями» за то, что они не стали раздувать ситуацию.

 

Позже источники в российских спецслужбах рассказали, что Вольнов действует в связке с СБУ, что сама провокация в Кемерово была реализована украинским Центром информационно-психологических операций.

 

Следует отметить, что вульгарные шутки и мерзости появились на канале Вольнова еще 7 лет назад, до того как началась гражданская война на Украине.

 

Вольнов не имеет высшего образования, родился в Донецке в 1986-м году, закончил 9 классов, долгое время жил в Крыму. В юности торговал наркотиками в Киеве и был задержан, потом пристрастился к легким наркотикам. Состоял в секте и тогда же стал украинским националистом, вступив в группировку «Двач».

 

Есть сведения, что «карьеру» пранкера украинец Вольнов начал с подростков. Он знакомился с девочками в интернете, выпрашивал интимное фото, а потом начинал их шантажировать.

 

Известные российские пранкеры Лексус и Вован едины в своем мнении о Вольнове и считают его больным человеком. Алексей Столяров (Лексус) как-то заявил:

 

«Это больной на голову человек, разве не заметно? Полиция должна им заниматься, а в СМИ его следует меньше раскручивать».

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Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Новости Лента новостей Украины пранкер
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