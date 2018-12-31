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Главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев написал пост, полный отчаянья. Он предрек Украине в ближайшем будущем превращение в Дикое поле.

Оставив, как водится, маленькую щелочку надежды с множеством «если…».

Тем временем неунывающие нацики продолжают делить Россию. Правда, без прежнего задора.

Naff-Naffchuk, предложивший подумать, кому сколько скважин и месторождений достанется, поддержан не был — тема едва набрала одну страницу.

Мне даже показалось, что завсегдатай форума «Украинской правды», где собираются самые отмороженные свидомые патриоты, решил слегка поднять им настроение, но пошутил неудачно. Как-то грубо ему отвечали. Мол, ты еще будешь троллить, и так погано на душе.

И, в общем-то, есть от чего взгрустнуть. Год был не самым удачным.

Раньше было веселее — все было впереди, союзники Украины оказывали ей однозначную поддержку, а России постоянно объявляли санкции. Лидер глобальной антироссийской коалиции Петр Порошенко тоже чувствовал себя неплохо, укрепляя международные связи и ежедневно отражая атаки орд с востока.

Но вдруг стало понятно, что дальше слов осуждения (России) и одобрения (Украины) дело не идет. Это я так предполагаю, конечно. Может, им что-то другое стало понятно, кто их знает. Но уныние чувствуется.

Главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сформулировал, что именно произошло. И мне его версия кажется заслуживающей внимания.

Наступающий год будет решающим для Украины.

В стране вот уже как минимум четыре года успешно и интенсивно реализуется «план Моргентау», целью которого является промышленная, инфраструктурная и институционная деградация страны с тем, чтобы превратить ее в не имеющую самостоятельной ценности буферную зону между Западом и Россией — проще говоря, вернуть ее к состоянию Дикого Поля, в котором она существовала до эпохи русской колонизации.

Примечательно, что Россию такое развитие событий в целом тоже устраивает: и Запад, и Россия откровенно устали бороться за Украину, и план «так не доставайся же ты никому» обеим сторонам кажется приемлемым. Плюс: возможность решить свои демографические проблемы за счет неизбежной миграции с территории умирающей страны.

Я не уверен, что запущенные процессы еще обратимы. Но я точно знаю, что еще через пять лет они однозначно станут необратимыми.

Поэтому есть ровно два варианта развития событий. Либо в 2019 году Украина сможет сформировать какую-то конфигурацию власти, которая решится и сумеет сломать через колено существующий в мире консенсус по поводу будущего Украины, либо все, капец, сливайте воду.

Так что гражданам Украины, как политическим украинцам, так и политическим русским, надо очень хорошо подумать, что именно они будут делать в следующем году.

Ресурс глупостей и ошибок, отведенный на нашу долю, уже определенно исчерпан.

То, что нам, наблюдателям, было понятно с первых дней Майдана (а наиболее прозорливым и раньше), наконец стало доходить до некоторых укроумов. Правда, укроумы так поздно спохватились (к тому же, далеко не все), что теперь уже никаких «либо — либо» у нэньки не осталось. Да их и не было, если уж до конца откровенно.

Вот я вас и спрашиваю: как Украину делить будем?

Павел Шипилин