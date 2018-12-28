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Изощрения, которые придумала Венгрия для Украины

Пятница, 28 Декабря 2018 13:30
Изощрения, которые придумала Венгрия для Украины Фото из открытых источников

Современное украинское руководство уже не один раз доказывало свою несостоятельность в сфере управления страной. По сути, люди, пришедшие сейчас ко власти в Украине, раскидали вокруг себя грабли и монотонно наступают на каждые из них, изрыгая при этом проклятия на несносных агрессоров. Поэтому не ладятся у них дела и буквально со всеми соседями, начиная с России и Польши, а заканчивая Венгрией и (совсем недавно) Беларусью.

 

Не так давно в местных СМИ появилась новость о том, что правительство Венгрии собирается за счет бюджета своей страны открыть в Берегово курсы украинского языка. Казалось бы, учитывая достаточно натянутые отношения между государствами в последнее время, подобный шаг можно было бы назвать положительным для Киева. Ведь конфликт начался с того, что украинское руководство получило информацию о выдаче украинским гражданам венгерских паспортов. А открытие курсов украинского языка должно было растопить лед. Но, судя по всему, все не так просто.

 

Однако начать нужно с того, что после информации о выдаче паспортов Украина выслала венгерского посла, а взамен получила нового незапятнанного Иштвана Ийдярто. Однако агреман дипломату не выдавали вплоть до того момента, пока в очередной раз не встретились главы МИД двух стран. Климкин и Сийярто провели вполне продуктивные для Венгрии переговоры, после чего Ийдярто все же получил разрешение на работу.

 

Но буквально на следующий день с достаточно резким заявление выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что действующая украинская власть абсолютно не договороспособная и если ситуация со следующим правительством хотя бы не ухудшится, то это будет очень хорошо. Однако премьер-министр все же надеется, что в будущем Киев перестанет оказывать давление на закарпатских венгров. Конечно же, подобные высказывания не могли пройти мимо украинского правительства. А потому переговоры между странами пришлось начинать сначала.

 

Стоит также отметить, что Венгрия с октября текущего года пыталась добиться отмены отдельных пунктов языкового закона, принятого в Украине и добиться защиты прав национальных меньшинств. Но на такой шаг Киев шел весьма неохотно. Сначала глава МИД Украины Павел Климкин пообещал пересмотреть этот документ, однако время этого действия весьма затянулось. Вплоть до декабря, когда Сийярто вновь добился встречи с Климкиным в Милане.

 

Здесь главе МИД Украины отступать было уже некуда. И он пообещал, что те самые дискриминационные нормы, которые побудили Венгрию к активным действия, будут отложены с 2020 на 2023 год. Правда с одной поправкой, что такой шаг одобрит Верховная Рада. А как известно, украинские парламентарии умеют принимать только те законы, которые выгодны лично президенту страны Петру Порошенко.

 

Видимо, до окончания дипломатического противостояния между странами еще далеко. Венгрия не намерена уступать свои позиции, понимая, что сейчас именно тот момент, когда можно легко и непринужденно ставить свои условия правительству соседней Украины, заключенному в собственные страхи и активно верующему в свою силу. Кроме того, Киев не понимает (или, наоборот, прекрасно осознает), что корнем всех их бед являются абсурдные политические решения. Именно из-за них вокруг страны начинает витать привкус «зрады», а повсюду организуются враги.

 

И, скорее всего, слова Орбана являются вполне правдивыми. Руководство Украины не умеет договариваться. Ну а это усугубляется еще и тем, что правительство столь часто принимает именно те решения, которые ведут к ухудшению ситуации в стране и расколу граждан на отдельные группы, чьи права были ущемлены.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Новости Внешняя политика
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