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Кристиан Вершюц, корреспондент австрийской телерадиокомпании ORF на Украине, призвал Вену повлиять на Киев в связи с нападками украинских радикалов на представителей СМИ. Он отметил, что опасается за свою жизнь, пишет Kronen Zeitung.

Совершенно очевидно, что Кристиан Вершюц оказался трусливым ябедой-корябедой, который своим доносом специально дискредитирует Украину по заказу Кремля. А заодно провоцирует бравых хлопцев поступить с ним так, как они привыкли — по законам военного времени.

«На Украине действуют военизированные ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику украинского руководства и пытающимся соблюдать объективность. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — говорится в послании Вершюца федеральному правительству Австрии и гендиректору ORF.

Теперь, конечно, пустить ему пулю в лоб за его сепарские пасквили сложнее. Раз нэнька — це Европа, то придется собирать волю в кулак, чтоб соответствовать. Постараться пореже убивать журналистов. На время прекратить угрожать этому австрийскому подлецу. Может быть даже, удалить Кристиана Вершюца с сайта «Миротворец», записав предварительно на бумажке все данные. Хотя свое место он явно заслужил.

Да австриец и сам перечисляет собственные грехи в письме:

● В одном из репортажей рассказал о «достижениях Российской Федерации в строительстве аэропорта в Симферополе и Крымского моста»;

● Написал статью «Улучшение жизни крымских татар на полуострове»;

● Как-то сослался на репортаж российского новостного сайта RT на своей странице в Facebook.

То есть, знает кошка, чье мясо съела. Оправдываться бессмысленно.

На «Миротворце» еще два австрийца, о которых в своем доносе упомянул Кристиан Вершюц: социал-демократический профсоюзный деятель и член Комитета мира на Украине Альфред Альмедер и заместитель мэра Линца Детлеф Виммер. Первый призывает Киев разрешить самоуправление ДНР / ЛНР, при этом ласково называя сепаров восточноукраинскими повстанцами, второй незаконно посетил Крым в 2014 году.

Любой свидомый патриот вам скажет, что все трое — откровенные украинофобы, которых непонятно как носит святая украинская земля. И которые справедливо боятся народного гнева.

Австрияку — на гиляку, короче.

Павел Шипилин