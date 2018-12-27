Совмещение неприятного с бесполезным – итоги военного положения на Украине

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На Украине прекратили, наконец, валять дурака, играя в несуществующую войну. Введенное на части ее территории по инициативе президента Петра Порошенко военное положение, наконец, отменено. Впрочем, "нэзалэжная" и ее "лидеры" не были бы самими собой, если бы подведение итогов такового не превратили в еще большее дуракаваляние...

Громче всех собственное детище, конечно же на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном окончанию военных игрищ, хвалил, конечно же, сам шоколадный "главнокомандующий. Он заявил вот что: "Введение военного положения было своевременным и необходимым. Как показал последний месяц - и эффективным шагом. Русская угроза никуда не делась. И возможно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить военное положение. Но и за этот месяц в условиях военной тревоги для укрепления обороноспособности мы сделали немало!"

Слушая мечты Порошенко о "продолжении банкета" сразу вспоминаешь поговорку, согласно которой от уничтожения траву спасло исключительно отсутствие хвоста у известного земноводного, на которое он, кстати, весьма даже смахивает. Мало ему, понимаешь... Конкретики в его бравурных речах было - кот наплакал. В основном - разглагольствования на тему того, что "...введение военного положения позволило осуществить целый ряд организационных и мобилизационных мероприятий, которые повысили уровень боеспособности Вооруженных Сил Украины и способность государства отвечать на угрозу полномасштабного российского вторжения..."

Интересным является разве что заявление Порошенко о том, что, якобы "...в десяти областях, где действовало военное положение, в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. Порядка, безопасности на улицах наших областных центров... стало больше. Также больше выявлено и незарегистрированного оружия и преступников, которых сейчас привлекают к уголовной ответственности". Цифры, наверняка "дутые" - если учесть то, какой криминальный беспредел творится сейчас буквально по всей Украине, где убийства, ограбления и прочие преступления ежедневно совершаются в огромных количествах. Однако, оговорочка получилась интересная - если даже принять ее за правду, то получается, что разгул преступности в "нэзалэжной" достиг уже такого уровня, что побороть его можно только вводя военное положение. Дожились, "европейцы" хреновы!

Кстати, украинскому министерству внутренних дел работа в режиме "чрезвычайки", похоже, пришлась весьма даже по вкусу. Во всяком случае, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что несмотря на прекращение действия военного положения, правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме и дальше. И касаться их деятельность в первую очередь будет вовсе не борьбы с преступностью Иуда Яровой (один из единиц "старых" генералов, переметнувшийся на сторону майданной хунты и преданно ей служащий), заявил вот что: "Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России. С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1 тыс. 616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. Российская сторона не пустила 351 гражданина Украины."

исходя из этого, можно сделать вывод о том, что основным занятием украинских пограничников и полицейских и впредь останется охота на россиян, недопуск их на территорию "нэзалэжной" и максимальное усложнение жизни тем, кто все-таки умудрился туда "просочиться". Также продолжится раздувание русофобии во всех мыслимых и немыслимых форматах и вариантах. Собственно, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко вовсю продолжает заниматься этим и сейчас, да еще и высказывая при это совершенно безумные претензии ни много, ни мало, а всему миру. который, по ее мнению опять что-то "должен" Украине!"Я уверена, что будет принят азовский пакет санкций – после прохождения всех необходимых дебатов и процедур. Важно, что тема освобождения моряков остается в центре внимания мира. Мир должен способствовать освобождению военнопленных!" - горячо провозглашает она.

Подорьные шизоидно-"патриотические" восторги по поводу военного положения, его итогов и дальнейших "блестящих перспектив" для "нэзалэжной" можно приводить массу. Однако, стоит ли? По-моему, гораздо лучше послушать людей вменяемых. Хотя бы - украинского же политического эксперта Николая Спиридонова. Его мнение таково: "С практической точки зрения военное положение позволил отменить выборы в ОТО в тех регионах, где у Петра Алексеевича были не очень хорошие электоральные надежды. Поэтому сейчас выборы в ОТО прошли обрезанными. Украина, к сожалению, снова оказалась в значительной степени разделенной. Получается, что этот месяц 10 областей жили под военным положением, а остальные области, в том числе и столица жили без военного положения. То есть так же, как политические технологии делили Украину пополам в 2004, то сейчас тоже также получилось и это не прибавило Украине единства."

Упоминает Спиридонов и о чисто практическом аспекте военного положения, крайне позорном для Украины и неприятном для ее жителей: "За последний месяц значительно активизировались мошенники, которые придумывали новые легенды для обмана украинцев, используя тему военного положения. В частности, в сельские дома под видом военнослужащих приходили неизвестные мужчины и утверждали, что они должны осуществить оценку имущества. Много украинцев от этого пострадало." Сколько денег удалось проходимцам вытрясти из бедолаг-украинских селян, и так находящихся на грани выживания, как и абсолютное большинство граждан этого "государства", остается только гадать. Как, кстати, и о том, как данные факты соотносятся с заявлениями Порошенко о "снижении уровня преступности" в районах, где действовало ВП.

Есть и еще один аспект - совершенно такого же рода. Огромные деньги на введении военного положения заработали валютные спекулянты, которые взвинтили цены на доллар и евро. Первыми курс продажи повысили менялы "черного рынка", затем тренд подхватили и официальные банки. В регионах можно было увидеть доллар даже по 30-32 гривны, потом паника несколько пошла на спад, но кто-то ведь успел обогатиться на весьма и весьма значительные суммы. А уж сколько денег из госбюджета было "распилено" и успешно списано на разнообразные "сборы резервистов" и их "учения", сводившиеся на деле в основном к истреблению не условного противника. а горячительных напитков - вообще подсчитать невозможно.

Странное и какое-то убогое (как, впрочем и все остальное на нынешней Украине) "военное положение" без войны стало, по сути классическим примером совмещения неприятного с бесполезным - для подавляющего большинства ее жителей. Выиграла крохотная кучка политиканов, вороватых вояк - и конечно же, лично Порошенко. Кто-то может не согласиться - ведь сорвать висящие дамокловым мечем выборы сорвать ему не удалось. Однако, сделано очень важное дело - создан прецедент. лучше всего об этом сказал украинский "военный эксперт" Михаил Самусь, по легкомыслию выболтавший настоящую "государственную тайну": "С точки зрения психологии для общества было важно понять, что это не репрессивная машина, которая будет, как распространяли слухи, отбирать автомобили, бизнес и запрещать партии."

То есть - большинство украинцев убедилось в том, что военное положение - это совсем не страшно - просто очень смешно, немного неудобно и довольно противно. В следующий раз, когда Порошенко вздумается снова его ввести, массовых протестов, скорее всего не случится - ведь все будут ожидать такого же балагана. А зря! Поскольку вот тут-то за них и возьмутся по-настоящему... Что тут скажешь? Пословица о глазах, которые "бачылы, шо купувалы", а теперь должны "повылазить" в процессе реализации собственного выбора, придумана как раз на Украине.

Александр Неукропный специально для Planet Today