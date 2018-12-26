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Готовится новая провокация: что химичат украинские власти?

Среда, 26 Декабря 2018 17:43
Готовится новая провокация: что химичат украинские власти? Фото из открытых источников

Сообщения о возможной химической атаке на территории Луганской и Донецкой Республик имеют под собой все основания. Об этом в эфире телеканала РТР заявил известный российский политолог Сергей Михеев. По его мнению, условия геополитического форс-мажора предвыборного марафона вынуждают Порошенко прибегать ко всем возможным методам повышения собственного рейтинга. Тем более что до завершения срока военного положения на Украине остаются считанные часы. А это значит, что официальный Киев может предпринять новые попытки для привлечения внимания мирового сообщества. 

 

Ситуация в Украине продолжает накаляться. Срок военного положения, введенный Порошенко истекает с каждым часом, а российской угрозы как не было, так и нет. Теперь восточный сосед уже не просто анонсирует новые провокации. 

 

Украинский парламент обращается к своему руководству с прошением об объявлении войны России, а СМИ пестрят сообщениями о разгрузке ёмкостей с отравляющими веществами на границе с Донецкой Народной Республикой. Эта информация сегодня была подтверждена на официальном брифинге донецких военных. 

 

Сообщения о возможной химической атаке со стороны Киева могут иметь под собой все основания, считает политолог Сергей Михеев. По его мнению, Украина уже прошла все возможные точки невозврата, а существующий выборный режим продолжает требовать новых взрывных мер поддержки политических рейтингов существующей власти. 

 

Возможность химической провокации в этом случае – не худший повод не просто продлить военное положение в стране, но и оправдать наступление на Донбасском направлении. 

 

Несколько последних дней военные ДНР бьют тревогу. Согласно данным разведки, химической провокации может подвергнуться одно из предприятий ДНР. На западном от Донецка направлении зафиксировано прибытие контейнеров с химикатами, которые сопровождались не только украинскими военными, но и западными спецслужбами. 

 

Как утверждает Михеев, уничтоженные в своё время бывшие объекты Советской Армии, связанные с химзащитой и биологическим оружием, входят в зону прямого интереса американских военных. Многие из подобных объектов, которые находились на территории Украины, не просто восстанавливаются, но и используются под видом гражданских организаций. 

 

Согласно официальным данным, от химического оружия Украина полностью избавилась еще в 1993 году, однако информация о нем возникает с периодичной регулярностью, начиная с 1997 года, когда тайваньские журналисты обвинили Киев в поставках Китаю зарина, который относится к боевому отравляющему веществу. Нередко и в официальной украинской прессе звучит и информация о визитах западных военных экспертов именно на те базы, где предположительно могут храниться запасы отравляющих химических веществ. 

 

Так что информация донецких разведчиков может иметь под собой веские основания не только с точки зрения политической подоплеки, но и реальных фактов, а потому нуждается в международной экспертизе. 

 

Тем более, что накануне украинская делегация в Минске в очередной раз сорвала заседание рабочей подгруппы по установлению праздничного режима тишины в зоне боевых действий. А это значит, что новогодних сюрпризов от украинских властей не исключает никто.

 

Ксения Николаева специально для Planet Today

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Николаева Ксения Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Новости
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