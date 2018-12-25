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Госдеп перевел Украине 10 миллионов долларов. Для чего?

Вторник, 25 Декабря 2018 12:14
Госдеп перевел Украине 10 млн долларов. Для чего? Фото из открытых источников

Самый молодой из задержанных в Керченском проливе украинский моряк написал письмо журналистке UA.TV Таисии Турчин. «Самое тяжелое — смотреть в окно и видеть вдалеке сотни машин, людей, которые свободны.

 

Кажется вот она, свобода, она так далеко и так близко», — немного романтично пишет Андрей Эйдер. Тот самый, что получил ранение в ногу и находится сейчас в больнице «Матросской тишины» 

 

На Украине 24 моряка считаются военнопленными. Неофициально, конечно — так, для красного словца. Потому что военнопленные появляются только в том случае, если идет война. С 2014 года укрополитики, укроблогеры и укрожурналисты по пять раз на дню объявляют нам войну, но дальше слов дело не идет.

 

24 задержанных — отборные свидомые патриоты. Которые, впрочем, оказались не настолько патриотичными, чтобы выполнить задачу, поставленную командованием: погибнуть во славу нэньки и чтоб остановить строительство второй очереди «Северного потока». Все живы-здоровы, если не считать, что троих посекло осколками фальшборта. 

 

У всех есть адвокаты, чего тоже не могло случиться, если бы у них был статус военнопленных. 

 

Мне кажется, я разгадал тайну десяти миллионов долларов, которые Госдеп недавно передал Киеву «в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна у Керченского пролива». Это Порошенко попросил оплатить услуги адвокатов, а также компенсировать мучения украинских моряков, томящихся в наших застенках. 

 

Нет, я не думаю, что 24 морякам дадут хотя бы по сто тысяч долларов, когда они вернутся домой — это было бы слишком расточительно. Может, по тысяче. И то много — на фоне общей разрухи нельзя выделяться. 

 

К тому же, на Украине есть и другие желающие. Адмиралы, например, которые планировали спецоперацию. Начальники из СБУ, тоже причастные к отчаянному походу. В конце концов, сам Петр Порошенко, который хотел бы порадовать внучат отдыхом на Мальдивах. За счет американцев он куда приятнее, чем за собственный, разве нет? Как говорится, детишкам на молочишко.

 

Но сдается мне, что деньги эти переданы не за уже случившийся морской бой, а авансом за несколько — и за тот, что был, и за те, что готовятся. В Госдепе тоже люди прижимистые. 

 

Конечно, Петру Порошенко лучше заранее внести ясность в этот вопрос. Записаться на прием к послу США Мэри Йованович, изложить просьбу — по десятке за каждый поход. Дама она, говорят, строгая, но Украину любит, местные традиции чтит, так что решить проблему при желании сможет. Предложить небольшой откат, процентов двадцать. Мэри, конечно, захочет половину, как принято в Киеве но, поторговавшись, согласится и на треть, как принято в Вашингтоне. 

 

В общем, проблема ритмичного поступления денег из Госдепа на карманные расходы Петру Порошенко вполне решаема. Так что нас впереди ждет немало приключений укрофлота в Керченском проливе. Лидер европейской нации, если он хорошо мотивирован, запросто передаст России в виде трофеев весь флот ВМСУ со всем личным составом. 

 

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Лента новостей Украины Керченский инцидент
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