Самый большой страх украинцев перед Новым годом

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Вот и подходит к концу 2018 год. Близится пора новогодних праздников. Но если для одних это время отдыха, радости и счастья, то для других пора неопределенности и страха за будущее себя и своего окружения. И таким местом, в последнее время, является Украина, где каждый местный житель постоянно ожидает подвоха от своих правителей. А руководство страны неприятные сюрпризы устраивать умеет и доказывает это с завидным постоянством.

Ну только подумайте, кто еще совсем недавно мог ожидать, что президенту Украины, после почти пяти лет неустанной российской агрессии (а он об этом рассказывает на любом своем выступлении), придет в голову мысль ввести военное положение из-за стычки в Азовском море? Едва ли кто-нибудь это предвидел. Хотя многие предупреждали задолго до этого, что в преддверии выборов Петр Порошенко попытается провернуть фокус с ВП, дабы еще немножко посидеть в кресле главного человека страны.

Но не получилось. Люди не поверили, близкие коллеги, которые так дружно голосуют за каждый президентский каприз, начали возмущаться, и военное положение пришлось ввести лишь на месяц. Чтоб не задеть дату проведения выборов и доказать, что Порошенко только за народ переживает. Вот только смысла от этого решению правительства не прибавляется. Скорее, наоборот, его становится значительно меньше.

В чем логика введения ВП на месяц, если воюют украинские патриоты с Россией уже не первый год? Нет логики. Но, если сильно захотеть, логику можно найти во всем. И этим сейчас и занята команда Порошенко. Нет, не в текущем режиме военного положения, а в следующем, грядущем. Едва ли кто-нибудь будет ожидать, что украинский президент смирился со своим поражением и теперь готов сложить руки на коленях, ожидая своей отставки.

Да и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который длительное время не появлялся на телеканалах страны, не зря появился совсем недавно с громким заявлением о том, что государство вновь отправит своих моряков проходить агрессорские рубежи. Но только на этот раз Турчинов приглашает принять в этом участие еще и корабли союзников. И как еще можно это назвать, если не прелюдией к заготовленной провокации. Правда, пройдет ли она в Азовском море или это заявление создано лишь для отвода глаз – история умалчивает.

Тем не менее, именно этого люди и боятся. Нет, не самой провокации. И даже не российской агрессии. Украинское правительство каждым своим шагом, по сути, подтверждает обратное. Опасаются граждане страны, что за провокацией последует введение полноценного военного положения. А вместе с тем почтовые ящики мирных граждан начнут ломиться от пришедших повесток.

Да и возвращающимся с просторов родной Европы собирателям и строителям не позавидуешь. Ведь, при желании, их могут снимать прямо с рейсов и направлять на доукомплектацию и без того обширного состава армии. Пусть всех не получается обеспечить едой, одеждой и оружием. Зато все видят, что численность армии с каждым днем растет. Как говорится, будут брать врага не качеством, а количеством. К слову, именно в этом очень любят обвинять украинские политики своих коммунистических коллег из 40-х годов прошлого века.

Но кому интересны переживания народа, если Петру Порошенко хочется остаться у власти? Он же украинцам и безвиз принес, и церкви объединил, чтобы легко отмечать, кто Богу молится, а кто Кремлю. Но все равно не верят своему президенту украинцы. Конечно же, будь руководство страны чуточку ближе к народу, они могли догадаться, в чем состоит основная беда.

Большинству жителей Украины ни безвиз, ни ТОМОС не интересны. И только по одной причине. Пока пытаешься найти деньги на еду и оплату налогов, мыслей о столь важных открытиях президента практически не остается. Но этого украинские руководители понять не могут. Зато начинают догадываться, что пять лет очень быстро пролетают и с этим нужно что-то делать.