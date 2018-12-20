Выборы на Украине: Позовет ли Порошенко Путина на помощь

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В последнее время у действующего президента Украины Петра Порошенко дела совсем не ладятся. Нельзя, конечно, сказать, что у него все было прекрасно на протяжении всего времени своего правления. Однако сейчас он и вовсе ничем порадовать свой электорат не может. А потому его PR-менеджерам приходится выдумывать все новые и все более заковыристые попытки вновь раскрутить своего клиента.

Конечно же, попытки эти вовсе не включают в себя предоставление всех благ украинскому народу. Как всегда, главным козырем Петра Алексеевича остаются его немногочисленные былые заслуги. Точнее сказать, единственная заслуга. Безвизовый режим со странами Евросоюза. Правда, те, кто мог воспользоваться этим режимом уже давно воспользовались. А потому о поездках в Париж приходится рассказывать украинскому президенту людям преклонного возраста с пенсией, не превышающей 100 долларов.

Учитывая столь скромный список достижений работники Порошенко обязательно должны были придумать что-нибудь, что даст надежду веру в доброе светлое будущее. Но единственное, до чего смогли додуматься эти гении мысли – объединить все услышанные за 28 лет независимости страны лозунги в один единственный. «Армия! Язык! Вера!».

В общем-то, именно эти три понятия четко разграничивают народ Украины на согласных и несогласных. А это значит, что таким образом можно легко отыскать среди оставшихся пары десятков миллионов граждан своих, готовых голосовать за громогласного, но чрезвычайно непродуктивного президента.

Вот только забывает Петр Порошенко некоторые аспекты своей политической деятельности. К примеру, свою предыдущую компанию он начинал именно с «армии». Тогда он обещал в считанные дни закончить конфликт на Донбассе. А каждому принявшему участие в боевых действиях намеревался платить по одной тысяче гривен в день (учитывая, что тогда он еще не был президентом, то платить, видимо, собирался со своего кармана).

«Язык» - это то, что Петр Порошенко обещал никогда не ущемлять. Ну а потом внезапно вышла образовательная реформа, а за ней последовал закон о теле и радио вещании. В общем, не сдержал свое слово украинский президент. И уж лучше не вспоминал бы о языке вовсе.

Ну и, наконец, «Вера». Тот аспект жизнедеятельности страны, который конституционно огражден от государственного вмешательства. Но и это не остановило гаранта конституции. Ну а что? Победы нужны. И желательно, чтобы эти победы были видимы и значимы. Неважно в какой области. Если Порошенко готов разъезжать по деревням и поселкам, лично открывая там те или иные государственные учреждения, то и в религию будет вмешаться нелишним.

Но если не помогут даже столь сладостные сердцу каждого украинца (по мнению Порошенко) лозунги, тогда придется обратиться за помощью к самому «темнейшему» повелителю Кремля. Тем более, что совсем недавно глава СНБО Украины Александр Турчинов сообщил о таких намерениях. Конечно же, к Путину будут обращаться не напрямую, а все сделают путем очередной эскалации конфликта.

Вчера Турчинов, как всегда, с напускной серьезностью заявил, что Украина вновь готовится пройти через Керченский пролив. А может даже не постесняется и разрушить Крымский мост. Но если в последнее верится с трудом – украинские руководители, хоть и изображают из себя безумцев, на деле таковыми не являются, то первое вполне могут произвести. Правда, на этот раз, так, чтобы уже весь мир поверил в то, что Россия вновь ступила на тропу агрессии.

Ну а тогда уж можно будет, наконец, продлить военное положение. Пусть и в таком урезанном виде, как сейчас. Главное – чтобы выборы перенести на как можно более дальний срок. Ну а дальше украинским руководителям придет в голову очередная гениальная идея.