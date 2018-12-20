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Украина нацелилась уничтожить Керченский мост?

Четверг, 20 Декабря 2018 07:30
Украина нацелилась уничтожить Керченский мост? Фото из открытых источников

В Киеве анонсирована новая антироссийская провокация - секретарь Совета национальной безопасности и обороны  Украины Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время планируется проход военных кораблей ВМСУ через Керченский пролив. Неужели там не понимают не просто возможных, а, практически неизбежных последствий подобного наглого демарша? Скорее всего - понимают прекрасно, но при этом вынашивают какие-то свои "хитрые" планы. какие именно? Попробуем разобраться.

 

Прежде всего, характерным является то, что подобные планы турчинов озвучил как бы не по собственной инициативе, а в качестве ответа на вопрос журналиста "Би-Би-Си" о том,  будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти через Керченский пролив. Дословно он сказал вот что: "Да. Это для нас принципиально!  Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить!"

 

Как оказалось впоследствии, киевской хунте мало отправить на убой собственных моряков. В безумную авантюру они мечтают втянуть еще и представителей  международных организаций, очевидно, рассчитывая прикрыться ими. как живым щитом: " Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", - сказал Турчинов.

 

Безусловно, получивший ранение (далеко не факт, что от российских пограничников!) или подвергшийся задержанию сотрудник той же ОБСЕ для Киева сейчас - что манна небесная. Вот только вряд ли там найдутся сумасшедшие, у которых возникнет желание ввязываться в подобную самоубийственную эскападу и принимать в ней личное участие. Подставляться мягкотелые европейцы ох, как не любят! Впрочем, безумные "хотелки"   Турчинова на данном прожекте далеко не заканчиваются. "Программа максимум" для Киева лежит вовсе  в иной плоскости - затащить в Черное и Азовское моря военные корабли НАТО и стравить их с русскими.

 

Все тот же Турчинов высказался на сей счет более, чем откровенно. Он заявил,что "было бы логично, чтобы в Азовском море на помощь Украине появились корабли НАТО". Правда, впоследствии честно признался:  "Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей". Неужели Киев на полном серьезе рассчитывает таким образом развязать войну между НАТО и Россией? Ну, от сумасшедших всего ожидать можно... Тем более, что воинственные их мечты усиленно подогревает и кое-кто в США.

 

Так, посольство Украины в США вчера опубликовало на своей странице в Фейсбук следующее заявление: "Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами по Керченскому проливу и в Азовском море". С подобными требованиями к Дональду Трампу, если верить дипломатам "нэзалэжной", якобы обратилась "группа  сенаторов от Республиканской и Демократической партий США". Что ж, ненормальных и там хватает с избытком!

 

В то же время особое беспокойство вызывает и еще один возможный вариант. В процессе разговора о грядущем "героическом походе, секретарь СНБО вдруг "перескочил" на тему  .. уничтожения Керченского моста! Он заявил, что к береговой обороне Черноморского и Азовского побережий будут привлечены "новые и модернизированные ракетные комплексы". Далее же было сказано  вот что: "Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии 300 километров, даже когда он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован."

 

Надо отметить, что тема "уничтожения Керченского моста" в последнее время что-то стала уж больной популярной в устах радикальных политиков "нзалэжной". К примеру, один из наиболее "отмороженных" украинских  Народных депутатов, представитель нацистской партии "Свобода" Игорь Мосийчук в телевизионном эфире прямо  заявил, что Керченский мост, как объект вражеской инфраструктуры, должен быть уничтожен.Он назвал мост незаконно построенным, использующимся для перекрывания движения кораблей между Черным и Азовскими морями.  На уточняющий вопрос ведущего, кто должен уничтожить Керченский мост, нардеп заявил, что надеется на стихию. По его словам, это также могут быть диверсанты, повстанцы с Кавказа, Господь Бог или даже инопланетяне, не важно кто…

 

Личности, подобные Мосийчуку даже в свихнувшнйся "нэзалэжной" являются, скорее, политическими фриками, впрочем, обладающими не только правом голоса, но и немалыми возможностями и полномочиями. Однако, гораздо опаснее то, что, как мы видим, точно такие безумные идеи высказывают на Украине и те, от кого реально зависит принятие судьбоносных решений, последствия которых могут оказаться для страны роковыми. Тот же Турчинов, комментируя слова главы российского МИД Сергея Лаврова о подготовке Украиной наступления на Крым, позволил себе такие слова: "Украина еще не готова обеспечить победоносное наступление на вторую по потенциалу армию мира, чтобы вернуть все оккупированные территории. Но все меняется и нельзя исключать, что Лавров предсказывает недалекое будущее!" 

 

После  подобных предельно агрессивных "откровений" остается мало сомнений не то, что в возможной реальности планов Киева атаковать Керченский мост, но и в полном отсутствии адекватности и разума, как таковых у всех представителей тамошней постмайданной "власти".

 

Александр Неукропный специально для Planet Today

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Керченский мост Керченский инцидент Турчинов война Новости
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