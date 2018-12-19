Украинская "оппозиция" решила "вытолкнуть" Порошенко на второй срок?

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Украинская политика – вещь жестокая и беспощадная. Все битвы здесь проходят на различных телеканалах, где каждый государственный деятель стремится во что бы то ни стало донести свою мысль до зрителя. Но когда дело доходит до принятия тех или иных законов, у провластных партий почему-то всегда находится нужное количество голосов. Но в Украине на носу выборы, и ситуация с оппозиционными политиками становится все более обостренной.

В рядах недовольных властью руководителей наметились немалые изменения. И начали они происходить буквально по мановению волшебной палочки. Сначала лидеры партий «Оппозиционный блок» и «За жизнь» Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали договор о слиянии их политических платформ с целью якобы поиска единого кандидата от юго-востока.

Сразу после этого из партии «За жизнь» вышел один из ее основателей Евгений Мураев, а Юрия Бойко внезапно исключили из «Оппозиционного блока». Это вконец запутало избирателей, которые до последнего верили, что единственными реальными оппозиционерами в стране выступали представители именно этих партий. Но что же так возмутило борцов с произволом власти, что они начали бегать кто куда и от одной партии в другую?

На самом деле, все здесь достаточно просто. По сути, та самая партия «Оппозиционный блок» являлось детищем двух влиятельных украинских групп. Одна из них включала в себя таких ярких представителей власти, как Фирташ, Левочкин и Бойко. Другая же состояла из лояльных украинскому олигарху Ринату Ахметову Колесникова, Новинского и Вилкула. Если говорить еще более конкретно, это люди, которые заняты в отдельных сферах бизнеса в Украине.

Первые замечены в тесной связи с газовым рынком страны. Другие же представляют промышленный сектор. В свое время они объединились ровно для того, чтобы сохранить собственный капитал, ну а заодно создали некую политическую силу, которая даже по своему названию обещала быть яркой оппозицией. Но, как и предвещали ранее, как только у лидеров партии интересы начали расходиться, сразу же затрещала по швам и сама партия.

И теперь украинцы могут наблюдать уникальную модель поведения былых защитников обиженного населения. Она, к слову, очень схожа с поведением представителей власти в Украине. С одним лишь отличием. Если Порошенко и лояльные ему политики во всех действиях неугодных деятелей ищут руку Кремля (а порой даже и самого Путина), то здесь решили действовать по тому же сценарию, но немного подстроенному под лояльный электорат.

Оппозиция во всем видит руку Порошенко. Кто бы куда не перебежал, кто бы с кем не начал «дружить» на время выборов – это все затеял всесильный Порошенко. Ситуация становится еще более комичной, если принять во внимание, что в свое время те же самые люди вместе с тем же самым Порошенко основали «Партию Регионов». Ту самую партию, главой которой, в конечном итоге, оказался злобный диктатор Янукович.

Помните, как еще в 2014 году, когда Порошенко только добрался до власти, все предрекали, что пост революционное правительство перегрызет друг друга? Это, в принципе, и произошло. Но только не минула эта участь и оппозиционеров, которые своими действиями, по сути, полностью вычеркнули свои имена из избирательной гонки. Ведь, во-первых, они смогли поделить электорат (это пока не доказано, но скорее всего так и будет), ну а во-вторых окончательно запутали людей, которые и так уже перенасытились политическими перипетиями.

А значит, этот шаг был сделан ровно для того, чтобы выпустить во второй тур двух давно всем знакомых кандидатов. Первым из них станет, конечно же, любитель войны и религии Петр Порошенко. Ну а второй, скорее всего, окажется …любительница войны и религии Юлия Тимошенко. Вот такой, судя по всему, будет стоять выбор перед украинцами. Выбор, который ничего в себе не несет и, по сути, только продолжит падение страны в глубокую пропасть кризиса.