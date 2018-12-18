Почему Россия не будет признавать ЛНР и ДНР?

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Лавров в своем интервью озвучил некоторые тезисы по политике России на украинском направлении.

1. Признавать ЛНР и ДНР Россия не будет, потому что Москва расценивает их признание как отказ от борьбы за остальную Украину. Рецептов борьбы за остальную Украину озвучено не было. Между тем влияние России с 2014 года "при лучшем выборе украинского народа" имеет тенденцию к устойчивому сокращению, после чего в воздухе повисает вопрос "Но как, Холмс?!"

Вполне понятно, что идеи нейтральной федерации/конфедерации с участием ЛДНР витают в Москве, но с практической точки зрения они сейчас столь же реальны, как грузинская федерация с Южной Осетией и Абхазией или Азербайджанская федерация с Карабахом. В особенности в условиях нарастания конфликта с США.

2. Киевский режим Лавров охарактеризовал как нацистский или неонацистский, с которым и ведут войну русскоязычные граждане Украины. Хех, я про это с 2014 года пишу. Надо почаще называть вещи своими именами. В отношении войны на Украине, Москва продолжает придерживаться линии, что это гражданская война на Украине устроенная киевским режимом.

3. Воевать с Украиной Россия не собирается, но если Украина полезет, то ответ будет и ответ будет очень жестким. В том числе и на возможную провокацию на границе с Крымом намеченную на конец декабря (как альтернатива мариупольскому направлению).

Тут также без особых изменений. Время поджимает Порошенко - до отмены военного положения осталось не так много времени, поэтому на границе надо быть готовым, как и на линии фронта в ДНР и ЛНР.

4. Относительно продолжающегося на Украине преследования противников режима Порошенко по этнической, религиозной, политической или идеологической части, то МИД намерен и далее обращать внимание на это международных организаций.

Но как мы уже знаем за прошедшие 4 года, "международное сообщество" под давлением США, склонно закрывать глаза на то, что происходит на Украине.

В целом, согласно тезисам Лаврова, текущая линия поведения РФ на Украине и на Донбассе будет сохраняться, как минимум до выборов президента на Украине.

США разумеется постараются обеспечить, чтобы Россия и дальше имела дело с "нацистским или неонацистским режимом" в Киеве, чтобы Россия (а также ЕС) и дальше несла различные издержки (политические, экономические, социокультурные) идущей на Украине войны, а ее влияние на Украине продолжало сокращаться, так как текущий инерционный курс этому не препятствует.

Colonel Cassad