Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?

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Не успело еще толком завершиться интервью, которое министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире дал радиостанции "Комсомольская правда", как в Сети по его поводу вспыхнула жаркая дискуссия, переходящая в затяжные позиционные бои, рискующие превратиться в масштабные интернет-побоища. Главный вопрос: "Проявил ли глава МИД благоразумную силу или постыдную слабость? Выбросил ли он перед Украиной белый флаг, либо предъявил ультиматум, который должен заставить задуматься даже потерявшую разум киевскую "власть"? Попробуем разобраться.

Основные тезисы, вокруг которых разгорелся спор, содержатся в следующих высказываниях Сергей лавров - отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает ДНР и ЛНР, он сказал: "Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам? Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе". И подчеркнул: "Минские договоренности альтернативы не имеют. Я так говорил и в позапрошлом году. Их нарушают? Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает. Но поддаваться паническим эмоциям непозволительно".

Вторым спорным моментом стали слова главы МИД о том, почему Россия не разрывает отношения с украинским режимом, раз уж признает, что он неонацистский: "Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе. Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения. Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ. Однако, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР".

Откровенное признание главного дипломата России в том, что признание ДНР и ЛНР сейчас не отвечает ее интересам, вызвало кое у кого. прямо скажем, не просто негативную, а гневную реакцию. Так, один из российских ресурсов опубликовал мнение доктора исторических наук, заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина: "В общем очередная уже всем надоевшая двойственность, трусость и дряблость нашей внешней политики. А обусловлена она тем, что подавляющая часть нашей так называемой "элиты" спит и видит, как закончатся санкции и они вернутся в свои особняки во Флориде, на Лазурном берегу и т.д. Как уж тут западных ставленников на Украине излишне обижать? Стыдно перед нашими еще живущими среди нас ветеранами Великой Отечественной войны. У них, наверное, болят раны, когда они слышат, что в городе-герое Киеве, за освобождение которого они проливали свою кровь, есть улицы имени нацистских недобитков Бандеры и Шухевича!"

Сказано, вроде, и правильно, однако, в данном случае явно имеет место быть превалирование эмоций и чувств над логикой и трезвым анализом, а то и полное подавление первыми компонентами вторых. Это, в общем характерно для отечественной интеллигенции, однако в делах геополитических попросту недопустимо. Анализируя выступление главы МИД, прежде всего надо говорить о том, что российский государственный деятель впервые открыто, без обиняков и оговорок, во всеуслышание назвал киевскую хунту нацистами! Вот это - приговор! Окончательный и обжалованию не подлежащий. И именно этой доминантой отныне будет диктоваться (да и уже диктуется сегодня поведение Москвы по отношению к Киеву. Упорное, демонстративное нежелание Владимира Путина общаться с Порошенко в каком-либо формате и по любому поводу - лучшее тому доказательство.

А что до признания Республик... Что оно даст Донбассу - вот прямо сейчас? Скорее всего - полномасштабную российско-украинскую войну (с применением ракет, танков и боевой авиации), которая развернется как раз на его, и без того, разрушенной едва ли не дотла территории. Вы, правда, думаете, что жители Донецка мечтают именно об этом? А по-другому в нынешних обстоятельствах, увы, не будет. Порошенко и его шайка спят и видят от нашей страны шага, который можно будет поднять на щит в качестве реального доказательства "агрессии", В Вашингтоне мечтают о нашей ошибке, которая даст основания для "превентивного удара"- хотя бы "Томагавками" по Крыму. Им нужен повод...

Сейчас происходит именно та фаза поединка России с киевскими нацистами и стоящими за ними американскими фашистами, в которой каждая сторона выжидает и пытается "подловить" противника на неверном шаге, движении, взгляде. Сделавший первый ход - проиграет. Ситуация с "Керченским инцидентом" это демонстрирует самым лучшим образом. Если бы не украинские катера вперлись в российские воды, а наши корабли осуществили рейд к тому же Мариуполю... Поверьте - последствия бы были куда хуже. А так, несмотря на все беспрецедентное давление США, Европа так и не выступила ни с единым реальным антироссийским демаршем. И корабли НАТО не отправились патрулировать Керченский залив, как к этому не подталкивали своих союзников американцы.

Кто-то может сказать: "Резоны высокой политики - ничто там, где каждый день гибнут люди!" Архиправильно! Но неужто вы думаете, что при полномасштабном столкновении армий (да еще и с вполне вероятным при таком сценарии вмешательством США) погибших на том же Донбассе будет меньше, чем сейчас, при относительно "замороженном" конфликте? А ведь гибнуть будут не только там - слова Лаврова о том, что нельзя "отдавать нацистам Украину" глубоки и мудры. Вот только смысл их, как видно, доступен не каждому. Любой солдат, убитый в войне с Россией, пусть и несущей Украине освобождение от длящегося пятый год кошмара, будет для его родни убитым русскими... Даже самые правильные и достоверные слова о справедливости, возмездии и неизбежности жертв бессильны и дики в доме, где стоит гроб с телом отца, сына или мужа. Не надо давать повода для ненависти и играть на руку пока еще сидящим в Киеве упырям.

Если Россия и придет на Донбасс и на остальную Украину, то исключительно, как спасительница и освободительница. И только после того, как будут исчерпаны все иные средства и способы. Некоторые "историки" умничают на тему того, что было бы "если б в 1941 году СССР ударил первым". Хреново было бы! проиграли бы мы ту войну... Против нас объединился бы весь мир, а, главное - в глазах советских людей это была бы не навязанная нам вероломно Священная Война, а авантюра Сталина. Разница, надеюсь, понятна? Мир не состоит из одних России и Украины, болтающейся на поводке у Америки. Мир большой. И нашей стране в нем еще жить. Или - погибнуть...

Все сказанное выше, безусловно, не означает, что Россия намерена терпеть от киевской хунты все. что угодно и сидеть сложа руки. Сергей Лавров как раз об этом сказал более, чем конкретно: "Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, об этом не раз говорила наш официальный представитель Мария Захарова, о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тыс. военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы.

Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом. Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом!"

Нет, я бы все-таки выделил среди всего интервью в качестве ключевых слов "нацистский режим" и "мало не покажется"! Во всяком случае, всем нормальным людям не только на Донбассе, но и на всей исстрадавшейся Украине хочется именно этого. Мечтается, чтобы слова Сергея Лаврова были для действительно нацистской "майданной" власти окончательным и последним приговором.

Александр Неукропный специально для Planet Today